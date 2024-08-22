德外貿協會主席：堅決反對歐盟反補貼稅 德國需要更多電動車

德國聯邦經濟發展和對外貿易協會主席米夏埃爾．舒曼在人民日報刊文稱，歐盟委員會今年7月宣布，決定對中國進口的電動車徵收臨時反補貼稅。這是錯誤決定，德國聯邦經濟發展和對外貿易協會堅決反對這項決定。他說，中國電動汽車產業已經並將繼續成為全球創新典範；為實現氣候目標，德國需要更多電動車。尤其是擁有性價比優勢的中國電動車。

由於歐盟執委會已揭露針對中國電動車的反補貼關稅終裁決定，最高加徵36.3%關稅，大陸並已宣布對歐盟乳製品展開反補貼調查反制，舒曼的這一文章的主張，似乎並未跟上最新變化。

他表示，德國和歐盟設定了2050年實現碳中和的宏偉目標，這只有依靠各方攜手努力、共同合作才能實現。德國和歐洲交通產業的低碳轉型是實現碳中和目標的重要基石。德國的目標是2030年電動車註冊量達1,500萬輛，以實現交通領域的淨零排放。然而，從目前來看，實現這一目標面臨較大挑戰。

他稱，由於歐洲市場上電動車價格昂貴、種類匱乏，今年德國電動車註冊量下降。據報道，今年1月至5月，德國電動車新增註冊量僅14萬輛，比去年同期下降了16%。歐盟消費者以合理價格購買中國電動車，不僅符合消費者利益，也有助於歐洲推動綠色低碳轉型。

舒曼表示，中國已成為電動交通領域的創新驅動力量，在全球交通產業綠色低碳轉型過程中扮演重要角色。來自中國的電動車供應商有助於活化市場，協助德國電動車市場整體發展，讓電動車獲得更多消費者認可。電動車加快普及，對充電基礎建設、電池技術發展等都具有重要推動作用。歐盟對中國進口的電動車徵收臨時反補貼稅阻礙互利合作，不利於綠色低碳轉型。

他提到，中國電動汽車產業已經並將繼續成為全球創新典範。近年來，中國車企在智慧化技術方面取得積極進展，對德國車企具有借鏡價值。中國車企在歐洲積極投資，透過不斷提昇在歐洲的研發能力，為歐洲用戶提供創新技術解決方案，不僅有效提升了中國車企的品牌形象和市場影響力，也為德國和歐洲汽車產業的轉型作出了重要貢獻。

他說，中國是德國汽車製造商的重要銷售市場。 BMW、賓士、福斯等德國車企持續看好中國市場。對來自中國的電動車徵收臨時反補貼稅影響德國汽車製造商信心，可能會影響汽車製造這一德國經濟支柱產業。當下，德國經濟發展本就面臨挑戰，歐中出現貿易摩擦可能進一步損害德國的發展前景。

舒曼指出，我們強烈支持德國汽車工業協會主席希爾德加德·穆勒的聲明，即歐盟應與中方協商解決問題。我們也歡迎梅賽德斯—賓士集團股份公司董事會主席康林松等業界人士的聲明，德國汽車工業不需要增加貿易壁壘。德國總理朔爾茨也認為應該反對貿易保護主義，歡迎全球競爭。

他表示，為實現氣候目標，德國需要更多電動車。我們希望市場上能夠出現更多電動車品牌，尤其是擁有性價比優勢的中國電動車，以幫助德國更快推動綠色低碳轉型。