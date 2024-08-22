陸科技部長撰文：健全新型舉國體制 強化積體電路、工業母機等攻關

大陸科技部長陰和俊今天在人民日報上撰文指出，將健全新型舉國體制，優化重大科技創新組織機制。統籌強化關鍵核心技術攻關，推動科技創新力量、要素配置、人才隊伍體系化、建制化、協同化。強化@@@積體電路@@@、工業母機、醫療設備、儀器、基礎軟體、工業軟體、先進材料等重點產業鏈發展體制機制，全鏈條推進技術攻關。

陰和俊並強調，將強化「企業科技創新主體地位」，促進科技、產業、金融融合發展。建立培育壯大科技領導企業機制，。並建立「企業研發準備金制度」，支持企業主動主導或參與國家科技攻關任務，向民營企業進一步開放國家重大科研基礎設施。

他說，要建構促進專精特新中小企業發展壯大機制。鼓勵科技型中小企業加大研發投入，提高研發費用加總扣除比例。允許科研類事業單位實行比一般事業單位更靈活的管理制度，探索實施企業化管理。健全因地制宜發展新質生產力體制機制，加強關鍵共通性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術創新，加強新領域新賽道制度供給。

此外，並要深化「科技成果轉化機制」改革，強化國家技術轉移體系建設，加速佈局建設一批概念驗證、中試驗證平台，完善首台（套）、首批、首版次應用政策，加大政府採購自主創新產品力度。

他指出，中共二十屆三中全會作成《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，在「構建支持全面創新體制機制」部分，對「深化科技體制改革」作出系統部署，是激發全社會創新創造活力的關鍵措施。

他表示，大陸科技部將強化國家戰略科技力量建設，完善國家實驗室體系，優化國家科研機構、高水準研究型大學、科技領導定位與佈局，推動科技創新央地協同，統籌各類科創平台建設，鼓勵規範發展新型研發機構，發揮大陸超大規模市場領導作用。

他說，深化科技體制改革是順應新一輪科技革命與產業變革、加速建立科技強國的必然選擇。目前，全球科技創新進入密集活躍期，新一輪科技革命與產業變革快速發展，人工智慧、量子科技、生物科技等前沿技術實現多點突破、引發鏈式變革，推動全球產業結構、經濟形態和人類生活方式深刻調整。中國必須進一步加強科技創新與產業創新融合發展，促進科技、產業、金融良性循環，建構與新質生產力相適應的新型生產關係，讓各類先進優質創新要素向發展新質生產力集聚，不斷催生新產業、新模式、新動能。

文章表示，中國發展面臨外部人為製造科技障礙、試圖割裂全球創新鏈產業鍊等諸多挑戰。國家之爭就是實力之爭，關鍵在於科技創新能力之爭，背後較量的是誰的制度更優越。大陸必須充分發揮中國特色社會主義制度優勢，堅定不移走中國特色自主創新道路，堅持科技創新與制度創新「雙輪驅動」，著力破解原始創新能力相對薄弱、關鍵核心技術受制於人等突出問題，加快實現高水準科技自立自強。