「台商台青走晉來」 兩岸500人參會

「台商台青走晉來」活動，昨在山西太原開幕，本次活動聚焦「深化晉台交流合作、促進兩岸融合發展」。主活動在太原舉行，同時在太原、大同、晉中、臨汾設立分會場，相關企業代表及兩岸媒體記者等約500人參會。

本次活動著力深化晉台各領域交流合作，體現晉台交流合作特色效果，順應兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同願望，積極推動晉台擴大交流、促進合作、深化融合。

山西省省長金湘軍致詞表示，五千年文明看山西，這邊孕育了堯舜德孝文化、關公忠義文化、晉商誠信文化等優秀的傳統文化。「台商台青走晉來」活動，是促進晉台交流合作，深化兩岸融合發展的重要平台，今年已經是第四次舉辦。期許活動在交流中交心、在交談中增信，深化晉台產業合作、共同分享發展機遇、加強晉台文化交流。

中國國民黨前副主席蔣孝嚴上台致詞，他表示他出生在廣西，後來住到江西萬安縣，這也是蔣萬安名字的由來，隨後又到貴州，又因為爺爺是浙江人，所以他是廣西人、江西人、貴州人、浙江人，不管他是哪裡人都可以，但都是永永遠遠的中國人。

「台商台青走晉來」活動，是山西省重要的涉台綜合性交流平台，自2021年以來，已連辦三年，吸引超過2100餘人次台商台青來山西考察交流。

晉台交流活動秉持互利雙贏、深化融合發展。貫徹落實高品質發展要求，緊扣山西全方位轉型發展戰略，以經濟合作為重點，以互利互惠、共創共用為紐帶，推動台商台企來晉投資發展，促進晉台經貿交流合作。同時突出深化兩岸青年交流，聚焦台青來晉發展，兩岸青年好，兩岸關係才會好。