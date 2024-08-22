山東–南韓經貿合作 金額4億美元
大陸山東省—南韓經貿合作交流會20日在濟南舉行，240餘位中韓嘉賓出席會議。會上，山東省24個重點對韓合作項目集中簽約，包括新材料、新一代資訊技術、汽車零部件、裝備製造、跨境電商等領域，涉及金額4億美元。
中新社報導，「南韓和山東在製造業方面形成了緊密的供應鏈合作關係，希望雙方加強合作，共同解決物流、通關中的阻礙因素，以確保原材料與零部件等方面的貿易暢通無阻。」南韓產業通商資源部通商交涉本部長鄭仁教表示，山東省正在打造綠色低碳高質量發展先行區，在碳中和的共同目標下，希望南韓和山東的企業能夠攜手合作，打造出可持續發展的合作模式。
南韓駐青島總領事館總領事柳昌秀表示，本次活動旨在探索挖掘南韓與山東之間領先的商業模式，最大限度地發揮合作潛力。他希望以交流會為契機，以製造業合作為基礎，韓中企業能共同探討新興產業領域的合作機會。
山東省省長周乃翔表示，希望雙方進一步激發產業合作新潛能，聚焦綠色低碳、新一代資訊技術、現代海洋等領域，共同培育發展新質生產力；構建互聯互通新格局，加快建設沿黃陸海大通道，完善跨境貿易便利化直通車機制，打造市場化、法治化、國際化的一流營商環境，切實將地緣優勢轉化為合作實效，為中韓關係健康穩定發展貢獻力量。
據悉，今年1月至7月，山東對韓進出口額達1655.7億元人民幣，同比增長11.7%。目前，逾4500家韓資企業在山東投資興業。
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