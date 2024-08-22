渝深港圖定班列首發 3地貨運加速

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「渝深港圖定班列」首發暨鹽田國際內陸港（重慶）揭牌儀式20日在重慶舉行。首趟渝深港圖定班列發出。重慶團結村正式啟動為深圳鹽田港第16個內陸港。

中新社報導，據介紹，中國大陸鐵路部門正式實施2024年第三季度運行圖以來，按圖實施了重慶至深圳鹽田港的渝深班列，兩地相關貨運時效已由原來的5天縮短至2天。     　　

此次，渝深港圖定班列所載汽配、電子產品等貨物到達深圳鹽田港後，將通過駁船，於8小時內運送至香港葵青港，換裝國際班輪發往歐洲、日本、東南亞等地。

行業人士稱，渝深港圖定班列的開通，為成渝地區貨物出海提供了更高效、低成本的出海新路徑，亦為重慶、深圳、香港三地在貨運方面的合作，帶來更多利好。

重慶鐵路物流中心團結村營業部經濟師孟姝表示，此趟班列成功首發後，將會按照圖定計劃，平均3天至4天發送一列渝深港圖定班列，並通過優化調度和裝車等環節，保障該班列的常態化開行。 　　

深圳市交通運輸局港航管理處副處長徐敏在儀式現場致詞時表示，渝深港圖定班列開通運行後，成渝地區雙城經濟圈與粵港澳大灣區有了新的連接紐帶。

深圳 香港

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