陸跨裏海貨運量 今年前7月增14倍

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
哈薩克政府數據顯示，大陸貨運跨裏海運輸量於今年暴增14倍。圖為2022年，中歐班列長安號跨裏海、黑海班列在西安首發。圖／取自陝西日報
哈薩克政府數據顯示，大陸貨運跨裏海運輸量於今年暴增14倍。圖為2022年，中歐班列長安號跨裏海、黑海班列在西安首發。圖／取自陝西日報

大陸近年積極與中亞國家開發「跨裏海國際運輸線路」，相關運量成長迅速且驚人，哈薩克政府官員透露，今年前7月經由該線路的大陸貨運量暴增14倍，預計全年通過跨裏海運輸線轉運的貨物量為420萬噸。

哈薩克國際通訊社報導，哈薩克交通部鐵路和水運委員會副主席哈斯穆．特列珀夫20日表示，大陸開始更多地依賴裏海的過境潛力，跨裏海國際運輸線貨運量增長63%，達250萬噸。其中大陸貨物的運輸量增加14倍。

數據顯示，2024年1到7月大陸通過裏海運輸的貨櫃箱數量為1.49萬標準貨櫃，去年同期僅為1千個標準貨櫃。

特列珀夫強調，該運輸線的貨運量逐年不斷增加。今年計畫通過阿克套和庫魯克港轉運800萬噸貨物。其中通過跨裏海運輸線轉運的貨物量為420萬噸。而到2029年，跨裏海運輸走廊的貨運能力將噸增至1000萬噸。

大陸近年積極推進與哈薩克等國就跨裏海國際運輸走廊的合作，據中國交通新聞網報導，大陸國家主席習近平7月訪問哈薩克出席上合組織峰會期間，雙方交通運輸主管部門共同組織舉行「中歐跨裏海直達快運開通活動」。

報導指，這是對2023年簽署的「中哈政府間國際道路運輸協定」、「中哈政府間關於發展跨裏海國際運輸線路的協定」的全面實施，是大陸國際道路運輸車輛首次實施過境哈薩克全境、跨越裏海終抵歐洲的公路直達運輸，標誌著中歐之間除航運、海運、鐵路外的「第四物流通道」正式貫通。

目前中歐班列跨裏海鐵水聯運線路已穩定運行，包含公路、鐵路、航運和航空運輸的跨裏海運輸走廊中將開發出「更為多元化的國際多式聯運線路」。

俄羅斯衛星通訊社則援引哈薩克政府新聞處在社交平台上的消息指，2023年哈薩克與中國大陸之間的雙邊貿易額達到了315億美元，增幅高達30%。

哈薩克總理表示，「哈薩克沒有出海口，但中國就是我們的海洋。我們正在積極開發過境運輸走廊，與我們的亞塞拜然和喬治亞同行都有協議，將繼續推進這方面的工作」。

俄羅斯 衛星通訊 貨櫃

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