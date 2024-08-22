歐盟加徵電動車最高36.3%關稅 北京反制

歐盟執委會廿日對中國大陸進口電動車反補貼調查進行終裁披露，與七月初裁相比，稅率進行了小幅調整，歐盟擬加徵百分之九到百分之卅六點三的關稅，加上原先已有的百分之十基礎關稅，大陸電動車出口至歐盟最高被徵收百分之四十六點三的關稅。

大陸商務部對此表示堅決反對、高度關切，批評歐方調查預設結論，違背客觀、公正、非歧視、透明原則，也不符合世界貿易組織規則，強調將採取一切必要措施，堅決捍衛大陸企業的正當權益。大陸商務部隨即於昨日下午宣布對歐盟乳製品發起反補貼調查，反制意味濃厚。

歐盟去年十月對大陸電動車反補貼調查，今年七月四日公布初步裁定，並將在十一月四日前做出最終裁定。

據終裁草案，三家被抽樣陸企上汽集團、吉利和比亞迪的加徵稅率分別從百分之卅七點六、百分之十九點九、百分之十七點四，下調至百分之卅六點三、百分之十九點三、百分之十七。其他配合調查企業稅率從百分之廿點八增至廿一點三，未配合企業稅率則與上汽相同。

特斯拉申請單獨審查，歐委會決對其實施單獨稅率百分之九，大幅低於先前的百分之廿點八，係最低稅率。

而歐盟海關今年三月起對大陸產電動車加強登記後，行業普遍擔憂新關稅將溯及既往，不過歐委會此次決定不追溯徵收反補貼關稅。

歐委會表示，相關方可就此盡快請求聽證，並在十天內提供意見。在考慮相關方的意見後，歐盟成員國將在十月底前投票表決。儘管中方理論上還有希望爭取歐盟成員國反對加稅，但需獲得「合格多數」支持，條件困難，意味著這一臨時關稅很可能成為期限五年的正式關稅，且若當局認為理由充分並經審查，可以再延長。

大陸商務部表示，六月底以來，中歐雙方基於事實和規則，就本案開展了「十餘輪」技術磋商，大陸政府和業界通過提交答卷、書面評論、聽證會陳述意見等各種方式，提供了「數萬頁」的法律文件和證據材料，但「終裁披露並未充分吸納中方意見，仍堅持錯誤做法，裁出高額稅率」，這是基於歐方「單方認定的事實」，而非雙方共同認可的事實。

歐盟中國商會批評，這樣保護主義的作法加劇中歐貿易緊張關係，向全球合作和綠色發展發出錯誤信號。中國汽車工業協會則稱，此舉給陸企在歐經營及赴歐投資帶來極大風險和不確定性，損害了陸企在歐經營和赴歐投資的信心。

大陸外交部發言人毛寧昨在記者會上表示，「我們敦促歐方立即糾正錯誤做法，停止將經貿問題政治化、工具化、武器化，切實拿出誠意，同中方相向而行，加快探討妥善解決方案，避免貿易摩擦升級，避免影響中歐之間的互信與合作。」

在歐盟披露電動車關稅終裁草案後，大陸商務部昨日宣布對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼立案調查，聲稱是應大陸國內產業申請所發起，將對歐盟《共同農業政策》的補貼項目，以及愛爾蘭、奧地利等九國實施的補貼項目展開調查。商務部還表示，將根據調查結果「客觀公正作出裁決」。