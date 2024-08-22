李強會普亭 談經貿合作

在俄烏戰事蔓延到俄國本土之際，大陸總理李強飛往莫斯科出席中俄總理定期會晤，並獲俄羅斯總統普亭接見。

據俄羅斯衛星通訊社報導，普亭表示，俄中兩國未來多年將有大規模合作計畫，他將於十月在俄羅斯喀山舉行的金磚國家峰會恭候大陸國家主席習近平的出席。

就中俄關係，普亭稱，俄中兩國未來多年有大規模合作計畫。普亭明確指出，相應的目標是他今年與習近平會談時確定的。普亭還稱，10月2日是俄中兩國建交75周年，俄方將會隆重慶祝這一重大事件。

俄方並邀請大陸國家副主席韓正率領的中國代表團，出席9月在符拉迪沃斯托克（海參崴）舉行的東方經濟論壇。

李強當地時間21日上午與俄羅斯總理米舒斯京共同主持中俄總理第29次定期會晤。新華社報導，李強表示，近年來，中俄關係在高水平上實現高質量發展，兩國各領域合作持續展現強大韌性，推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係邁上新台階。

塔斯社報導，米舒斯京指出，俄中能源合作關係正在加強。俄羅斯在對中國石油出口方面處於領先地位，很快將成為對中國天然氣出口的第一名。米舒斯京還提到，俄中兩國間使用本國貨幣結算的比例已超過95%。

新華社稱，雙方要進一步優化合作結構，穩步推進經貿、投資、農業、能源等傳統領域合作，拓展數位經濟、生物醫藥、綠色發展等新興領域合作。