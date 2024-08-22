陸對歐乳品反補貼調查

歐盟日前宣布對大陸電動車反補貼調查的終裁草案，準備大幅提高關稅，引起大陸官方批評，而大陸商務部昨（21）日公告，以兩家大型乳業協會請求為由，對原產於歐盟的乳製品進行反補貼立案調查。

大陸商務部此次調查產品包含「相關乳製品」（Certain dairy products），包括鮮乳酪（包括乳清乳酪）及凝乳，經加工的乳酪（無論是否磨碎或粉化），藍紋乳酪和婁地青黴生產的帶紋理的其他乳酪，其他未列名的乳酪，未濃縮及未加糖或其他甜物質的乳及稀奶油（按重量計脂肪含量超過10%）。

公告指，將調查歐盟「共同農業政策」下的補貼項目、歐盟成員國實施的補貼項目等。

根據大陸商務部官網所附上的申請書內容，歐盟相關產品2020年到2023年在大陸市占率為18%到20%左右。申請方指出，歐盟和各成員國政府實施了大量的補貼項目，涉及政府撥款、貸款擔保、投資補貼、服務補貼等扶持措施。

歐盟執委會20日對大陸進口電動車反補貼調查進行終裁披露，與7月初裁相比，稅率進行了小幅調整，歐盟擬加徵9%到36.3%的關稅，加上原先已有的10%基礎關稅，大陸電動車出口至歐盟最高會被徵收46.3%關稅。

大陸商務部隨即於21日下午宣布對歐盟乳製品發起反補貼調查，此舉反制意味濃厚。