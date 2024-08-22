專家：人民幣可能快速升值

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
人民幣對美元弱勢格局正在悄然生變。 （中通社）
人民幣對美元弱勢格局正在悄然生變。 （中通社）

人民幣對美元弱勢格局正在悄然生變，市場專家指出，受國際市場波動等影響，人民幣可能因為出口商結匯和套利交易平倉而快速大幅升值。

中銀證券全球首席經濟學家管濤近期接受彭博訪問時指出，目前基準情境是美國聯準會將因經濟放緩開始預防性降息，該舉將有利於人民幣匯率穩定，如果市場進一步打消單邊預期，利差交易反向平倉，人民幣匯價就會出現快速升值。

管濤認為，大陸前期的大規模貿易順差形成的結匯不多，企業手頭持有非常可觀的外匯頭寸，同時前期做空人民幣的套利交易也較擁擠，目前出口商結匯意願有所鬆動，更多是交易層面隨日圓反彈出現的變化，人民幣貶值預期還沒有根本扭轉，一旦單邊預期出現波動，可能觸發人民幣大幅快速升值行情。

管濤稱，如果人民幣能夠升3%至4%，市場就沒有興趣去拿美元賺利差，因匯率波動能把利差全部抹掉，這契機既可能是類似日圓套利交易平倉帶來的有利（匯率）市場條件，也可能是在關鍵時刻監管層採取類似日本央行的干預措施。

中國社會科學院亞太與全球戰略研究院副研究員肖宇則稱，隨著美國聯準會降息路徑進一步明確，以及持續升息所造成的經濟衰退陰影日漸逼近，中美利差進一步收窄的短期趨勢已經成型，外匯交易多空力量的共識正在增加，這勢必會緩解大陸國內跨境資金的流出壓力，並且增加企業的結售匯意願，也就是人民幣需求增加，從而導致匯率升值。

人民幣 經濟衰退 聯準會

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