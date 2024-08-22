小米最強Q2 每天賺3億元

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
小米上季營收及獲利均顯著成長，集團董事長雷軍發文稱，這是小米歷史上最出色的季報。 （中新社）
小米上季營收及獲利均顯著成長，集團董事長雷軍發文稱，這是小米歷史上最出色的季報。 （中新社）

小米集團昨（21）日發布2024年第2季財報，季營收為人民幣889億元，年增32%，創歷史新高；經調整淨利達人民幣62億元（約新台幣277億元），年增20%，相當於日賺新台幣3億元。小米上季營收及獲利均顯著成長，集團董事長雷軍發文稱，這是小米歷史上最出色的季報。

華爾街日報分析，小米第2季利潤和營收均超預期，其中智慧手機銷量穩健，物聯網部門營收創紀錄新高，電動汽車業務強勁。

根據財報，小米「手機×AIoT」業務分部第2季營收為人民幣825億元，「智能電動汽車等創新業務」分部營收為人民幣64億元。第2季智慧電動汽車等創新業務毛利率15.4%，經調整後仍虧損人民幣18億元。

財聯社報導，小米集團總裁盧偉冰表示，小米汽車SU7虧損的原因在於，第一，目前小米汽車的規模較小，而汽車是一個典型的規模經濟的行業，未來有信心做大汽車的規模；第二，小米第一輛車是純電轎車，投入成本就比較高，消化這部分成本還需要時間。

財報顯示，小米第2季全球智能手機出貨量達到4,220萬支，年增28.1%。根據Canalys數據，上季小米全球智能手機出貨量排名前三，市占率為14.6%，是前五名中出貨量增速最快的品牌。同時，全球智能手機出貨量也連續16季排名在全球前三。

雷軍在財報中指出，小米持續推進「人車家全生態」集團戰略，穩步推進「新十年目標」，大規模投入底層核心技術，致力成為全球新一代硬核科技引領者。2024年第2季，小米研發投入人民幣55億元，年增20.7%，研發人員總數達18,290人。

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