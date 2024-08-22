大陸折疊機銷量 連四季倍增

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
2024年Q2大陸折疊手機市占
2024年Q2大陸折疊手機市占

根據市場研究機構CINNO Research數據顯示，2024年第2季大陸市場折疊手機銷量達262萬支，年增125%，連續四季實現三位數增長。從市占來看，華為位居第一，大陸市占35.2%；vivo則位居第二；OPPO則排名第三。

華為持續展現對折疊手機市場的強烈企圖心，有微博博主爆料，華為大批新設備已在工信部備案，其中就包括有華為Mate首款三折手機。

快科技報導，華為終端 BG 董事長余承東不僅有兩次被拍到使用三折手機，還在本月19日給享界S9首批車主交車時，透露9月就可以買到。預料屆時將再掀起一陣市場旋風，台廠軸承供應鏈富世達及兆利可望受惠。

在市占方面，華為繼續穩坐大陸折疊手機市場龍頭寶座；而vivo則憑藉新上市的X Fold3/X Fold3 Pro等機型，實現主流品牌市占最大增長，位居第二；OPPO雖然排名第三，但受新機上市周期延長影響，市占與上年相比下滑了5個百分點來到11.1％；而榮耀與三星分別排名第四和第五，市占則為10.4%和5.7%。

值得注意的是，AI技術在折疊手機中的應用日益廣泛。2024年第2季，大陸折疊手機市場中搭載AI技術的銷量占比達到42%，與上年相比大幅上升42個百分點，與上季相比也上升了10個百分點。

華為Mate X5系列、Pocket 2以及vivo X Fold3 Pro等旗艦機型，均搭載了AI技術，使得折疊手機在智慧、高效和個性化方面邁上了新台階。

同時，輕薄握感體驗一直是折疊手機用戶關注的重點。為了提升用戶體驗，折疊手機在厚度和重量上均進行優化。數據顯示，第2季大陸折疊手機市場折疊厚度1.2公分以下的銷量占比達到70%，與上年同期相比上升47個百分點，與上季相比上升19個百分點。

同時，折疊手機的重量也大幅下降，2024年上半年上市的新機機身重量中位值已降至204公克，低於iPhone 15 Pro Max的機身重量。

Fold X 車主

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