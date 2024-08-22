京東大股東 沃爾瑪出清持股

大陸電商巨頭京東遭第二大股東美國零售商沃爾瑪（Walmart）清倉持股。外電報導，美國證券交易委員會（SEC）文件揭露，沃爾瑪已出售1.445億股京東ADS（每股ADS表彰京東2股普通股），每股作價24.95美元，較20日收盤折價11.5%，套現36億美元（約新台幣1,149.26億元）。

摩根士丹利是經手此次交易的券商。

京東遭沃爾瑪清倉持股概況

受此利空消息影響，港股京東集團昨（21）日開低走低，盤中一度暴跌近12%，為去年10月以來盤中最大跌幅，收盤跌幅8.7％，每股報港幣102.4元。

為了提振市場投資人信心，京東集團昨在港交所公告指出，已於當日耗資約3.9億美元（約新台幣120億元）回購股票，並已充分使用2024年3月批准的30億美元股票回購計畫限額。

彭博引述接近該交易的投資人士分析，此次交易應該是沃爾瑪為緩解自身資金壓力的需要，退出為期八年的投資後，沃爾瑪將專注於自己在中國大陸的業務，加倍投資其在中國大陸的倉儲業務山姆會員店。

沃爾瑪第2季財報顯示，相比於全球4.8%的營收增速，沃爾瑪中國的銷售額仍舊保持17.7%的兩位數增速，其中來自電商業務的淨銷售額增速更是達到23%。

同時，沃爾瑪積極拓展大陸增量業務，特別是山姆會員店已經成為沃爾瑪中國的重要業績支撐，而電商業務又是山姆會員店的增長重點。

接近京東人士透露，雙方合作八年來在各自既定戰略目標上都取得成果，沃爾瑪完成在大陸的電商布局，京東也拓展了全球供應鏈能力，雙方業務合作非常順暢，股權投資變動不會影響雙方任何業務層面的合作，仍然是重要的戰略合作夥伴，也有意繼續保持密切的商業合作關係，擴大大陸和國際市場的業務。

不過，路透分析認為，這次出售突顯出，曾經是投資者寵兒的中國大陸電子商務產業正在失去吸引力，因為殘酷的價格競爭和疲軟的消費者需求導致電商行業利潤率低下。

實際上，京東股價較 2021 年初的峰值已下跌約 70%，股價與 2016 年沃爾瑪成為其大股東時的水平幾乎沒有變化。

在此交易前，京東單一最大股東為劉強東。在此交易完成後，京東成為繼銀河娛樂後，近期另一個遭美資大股東出清的恒指成份股。京東亦是自2022年騰訊實物分派股份後，再遭另一主要股東減持。