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有海外大陸民眾在巴黎長榮酒店外 腳踩五星旗

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
一名海外大陸男子在TikTok上，貼出在巴黎長榮桂冠酒店腳踩五星旗的畫面。（圖／取自Ｘ影片）
一名海外大陸男子在TikTok上，貼出在巴黎長榮桂冠酒店腳踩五星旗的畫面。（圖／取自Ｘ影片）

繼大陸網紅「張教官」日前抗議巴黎長榮桂冠酒店不掛五星紅旗後，一名TikTok網紅帳號「自由福建」的海外大陸民眾近日也來到長榮酒店前，用腳踩著五星旗還手舉「台灣≠中國」的標語。

自由亞洲電台報導，TikTok帳號「自由福建」19日上傳一部55秒、名為「長榮桂冠酒店門口台灣≠中國」的影片，可看到一名帶著眼鏡的男子，用腳拖著五星旗到巴黎長榮桂冠飯店門口，男子踩在五星旗上，手舉「台灣≠中國」標語，全程沒有說話。

從「自由福建」相關信息追查後可發現，這名海外大陸人在社群平台X上也十分活躍，時常轉發其他反共帳號的貼文，同時也曾在YouTube影片中露過臉，自稱是旅居在歐洲的周鋒。

這段在TikTok上的影片引發許多討論，目前已吸引高達16萬次觀看，許多大陸小粉紅怒罵這名福建人「臭SB侮辱國旗」、「時日無多了」、「你是不是想S」、「滾去中國台灣省，免得汙染空氣」。但也有台灣網友留言力挺，「帥爆了！就是要這樣」、「看完後心情很療癒」。

此影片也在台灣Threads圈瘋狂轉傳，但有台灣網友分析提醒，該名原PO的行為讓不少大陸網友誤會是台灣人做出挑釁行為，並警告：「我只能說台灣人連花錢買or撿到中國國旗都覺得晦氣。踩國旗者是中國人，他的舉動不論好壞，都會讓人誤會台灣人跟中國人同一種個性。」

這名海外大陸人還在社群平台相關帳號表達，「昨天專程備旗而來，還示範了中國國旗使用方法，中國國旗不是用來掛的」。

國旗 福建 長榮

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