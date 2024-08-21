大陸非化石能源發電裝機 預計2030年佔比近7成

中國電力建設企業協會日前發布《中國電力建設行業年度發展報告2024》指出，2023年大陸全國電力建設投資明顯增加，其中新能源和調節型電源成為電源建設重心。預計到2030年，大陸非化石能源發電裝機佔比將接近70%。

展望未來，報告指出，隨著非化石能源發電比重的持續提升，風電、太陽能發電等可再生能源將成為新增電源的主體。風電、太陽能發電量佔大陸全國發電量的比重也將顯著提高。水電、核電等清潔能源也將得到有序開發，形成多元化、均衡分布的能源結構。

大陸國務院在5月底印發《2024—2025年節能降碳行動方案》，內容便提及要加大非化石能源開發力度，並設定短期目標，到2025年底，大陸全國非化石能源發電量佔比達到39%左右。

此外，大陸國家能源局在3月提出的2024能源工作指導意見指出，非化石能源發電裝機佔比提高到55%左右。風電、太陽能發電量佔全國發電量的比重達到17%以上。

報告指出，大陸2023年全國主要電力企業完成投資人民幣1.6兆元，年增24.7%。值得注意的是，大陸全國風電、水電、太陽能發電等新能源投資佔投資總額的79.2%，其中，風電投資年增36.9%，水電投資年增18%，太陽能發電投資年增50.7%。顯示新能源在2023年儼然成為電力投資重點。

在發電裝機容量部分，報告提及，截至2023年底，大陸全國全口徑發電裝機容量29.2億千瓦，年增14%。其中，風電、水電、太陽能發電等新能源發電裝機容量佔比超過50%；2023年大陸全國新增發電裝機容量37,067萬千瓦，年增86.7%。其中，風電、水電、太陽能發電新增發電裝機容量30,318萬千瓦，佔新增發電裝機容量的81.8%。

中國電力企業聯合會此前數據指出，非化石能源發電裝機在2023年首次超過火電裝機規模，佔總裝機容量的比重也在2023年首次超過50%，達到53.9%；煤電裝機佔比首次降至40%以下。