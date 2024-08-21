籌碼洗淨？陸股融券餘額較歷史高點大減逾九成

證券時報引述wind數據顯示，大陸股市的融券餘額近年來總體持續下滑。截至19日，融券餘額已降至人民幣137億元，已較去年底下降約八成，並較歷史峰值下降超過九成。分析認為，這應有利改善市場情緒。

融資、融券餘額作為短期市場多空判讀指標之一，如果融資餘額大增代表看多市場，融券餘額大增代表看空市場。因此當融券餘額減少，意味看空市場的人也少，通常被視為後市看漲訊號。

數據顯示，2023年底，陸股融券餘額為人民幣716億元，歷史最高峰規模曾一度超過人民幣1,700億元。融券餘額大規模深幅下滑出現在2024年，從年初的超過700億元，至今年2月跌破500億元，此後又接連跌破數個百億元整數關口。

此外，轉融券規模也在下降。Wind數據顯示，轉融券餘額年內下降超過九成，規模已跌破百億元，截至19日為人民幣70億元，去年年底轉融券規模尚超過人民幣1,100億元。

對於融券餘額與轉融券規模下降，中國（深圳）綜合開發研究院金融發展與國資國企研究所副所長余洋表示，主要原因在於一系列監管政策出現調整，包括證監會依法批准證金公司暫停轉融券業務的申請、融券保證金比例上調、融券成本提高、ETF基金主動縮減融券規模融券「T+0」日內交易策略佔比減少與打新資金撤離市場等因素。

余洋進一步指出，一方面融券和轉融券餘額大幅減少減輕市場拋售壓力，同時也減弱了融券「T+0」日內交易策略的不對稱優勢，有利於改善市場情緒，穩定市場走勢。另一方面，轉融券業務的暫停將減少大陸國內資本市場工具的豐富程度，可能間接降低資本流動性。

而另一指標融資餘額部分， A股融資餘額在2015年6月達到人民幣2.27兆元的歷史峰值。此後，隨著市場調整，融資餘額快速回落，一度跌至1兆元之下，又自2020年重新回到人民幣1兆元之上以後，總體波動變小，近年來多數時間規模維持在人民幣1.4兆元之上。