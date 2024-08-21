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小米Q2淨利年增38% 電動車收入約280億元

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
小米第二季淨利年增38%，小米集團董事長雷軍稱，這是小米歷史上最出色的季報。（中新社）
小米第二季淨利年增38%，小米集團董事長雷軍稱，這是小米歷史上最出色的季報。（中新社）

小米集團21日發布2024年第2季財報，營收人民幣889億元（約合新台幣4,001億元），年增32%；淨利潤人民幣51億元（約合新台幣230億元），年增38%。小米集團董事長雷軍發文稱，這是小米歷史上最出色的季報。

第2季「智慧電動汽車等創新業務」分部收入為人民幣64億元（約合新台幣288億元），其中智慧電動汽車收入人民幣62億元（約合新台幣279億元），但包括智能電動汽車等創新業務經調整虧損人民幣18億元。

第2季Xiaomi SU7系列交付新車達2萬7,307輛。小米表示，6月小米汽車工廠開啟雙班生產，並於7月進行產線調優維護，預計將於2024年11月提前完成Xiaomi SU7系列累計交付新車10萬輛的目標，並將衝刺2024年全年Xiaomi SU7系列累計交付新車12萬輛的新目標。

截至2024年上半年，汽車銷售門店已達87家，覆蓋大陸30個城市。

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