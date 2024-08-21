大股東沃爾瑪清倉,,,京東股價暴跌 緊急砸百億護盤

大陸電商巨頭京東第二大股東沃爾瑪（Walmart）擬全數清倉京東持股，由於減持價格大幅折價，引發京東美股以及港股聯袂重挫，京東港股21日一度下跌近12%，為去年10月以來盤中最大跌幅。

在沃爾瑪向美國證券交易委員會遞交的銷售文件顯示，沃爾瑪擬每股京東ADS以24.85至25.85美元，出售1.445億股ADS。

彭博21日報導，沃爾瑪落實以24.95美元售股，即配售意向價的下限附近，較京東ADS於20日收盤價折讓12.9％，套現約36億美元（約新台幣1,116億元）。

21日受利空消息影響，港股京東集團開低走低，盤中一度下跌近12%，創下去年10月以來盤中最大跌幅，在恒生科技成分股中跌幅居前。收盤跌幅收斂至8.7％，每股報港幣102.4元。

而京東美股20日發布的公告顯示，沃爾瑪已不持有任何京東股票。

在此情況下，21日午間，京東港股迅速發布公告稱，已於當日耗資約3.9億美元（約新台幣120億元）回購其股票，並已充分使用2024年3月批准的30億美元股票回購計畫的回購限額。