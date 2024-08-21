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中國房地產白名單已核准6.3兆 企業虧損問題仍難解

中央社／ 台北21日電

中國房地產融資白名單上路至今逾半年，據官方發布，目前已批准人民幣約1.4兆元（約新台幣6.3兆元）。雖然官方持續祭出政策救市，據房地產企業陸續發布的半年報顯示，「虧損」仍是關鍵字。

綜合第一財經、每日經濟新聞，中國國家金融監督管理總局今天發布最新統計，目前商業銀行已審批房地產白名單的項目共5392個，通過的融資金額近人民幣1.4兆元。

金融監管總局統計與風險監測司長廖媛媛表示，城市房地產融資協調機制以城市為主體、專案為中心，符合規定的「白名單項目」及時獲得資金支援，「為促進項目建成交付、保障購房人合法權益、穩定房地產市場發揮了積極作用，精準支持房地產項目融資取得階段性成效」。

報導提及，今年上半年中國官方救市政策密集發布後，有些房地產企業穩住了盈利基本盤，然而更多房企處境並不輕鬆。在已經發布半年報的中國A股房企中，已有47家企業出現虧損，其中還包括多家極具規模的企業，包含萬科、華夏幸福、金地集團、首開股份、金融街、華僑城、中交地產、格力地產、北辰實業、中華企業、大悅城等。

以萬科為例，預計上半年虧損額約70億元至90億元，虧損原因包含「房地產開發專案結算規模和毛利率顯著下降」、「對部分專案減值」、「部分非主業財務投資出現虧損」等。

華夏幸福上半年預計淨虧損45億元至50億元，較去年同期12.67億元的淨虧損進一步擴大。

於此同時，在港股上市的房企基本面也不樂觀。

據報導，正榮地產發布公告稱，預計集團上半年母公司虧損介於22億元至24億元，而2023年上半年虧損約14.64億元，顯示今年上半年業績呈虧損擴大之勢；中梁控股發布公告，預計上半年公司虧損額介於15億元至20億元，而去年同期為盈利1860萬元，轉盈為虧。

至於正在推動境外債重組的遠洋集團表示，上半年歸屬母公司所有者的虧損約45億元至60億元，較去年同期的虧損183.69億有所縮小。

報導引述中國房地產市場研究機構克而瑞報告，從2022年開始，虧損已然是房企業績的基本盤，2023年至今這一趨勢仍在深化。「近年來，地產業降低槓桿的調控政策持續發揮，伴隨市場信心不足、購買力下降以及預期下行，房企銷售去化受阻，盈利能力自然受到影響」。

房地產 業績

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