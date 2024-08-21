電動車被課重稅 中國宣布對歐盟乳製品反補貼調查

歐盟執委會昨天就中國電動車反補貼調查提出最終決定草稿後，中國商務部今天宣布，自今天起對原產於歐盟的進口相關乳製品，進行反補貼立案調查。此舉被普遍視為中方對歐盟的報復性措施。

中國商務部並對此宣稱，這項調查是「應國內產業申請發起的」。調查機關在審查後認為，業者的申請「符合反補貼調查立案條件」，決定發起調查。調查機關將依法展開調查，「充分保障各利害關係方權利，並根據調查結果客觀公正作出裁決」。

綜合中國媒體報導，這項調查的補貼調查期為2023年4月1日至今年3月31日，產業損害調查期為2020年1月1日至2024年3月31日。

商務部在公告中宣稱，今年7月29日，該部收到中國奶業協會和中國乳製品工業協會代表中國國內乳製品產業正式提交的反補貼調查申請，請求對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼調查。

公告提到，根據中國「反補貼條例」第16條規定，商務部8月7日就有關反補貼調查事項，向歐盟政府發出磋商邀請，並於8月14日與歐盟政府進行磋商。並依據「反補貼條例」有關規定，對中國及歐盟同類產品及對中國國內產業影響等情況進行了審查。

這項公告聲稱，中國申請人在申請書中主張，申請調查產品「接受了歐盟及其成員國政府的補貼」，歐盟相關乳製品產業（企業）「可能受益的補貼項目」共計20項。

公告說，經初步審查，商務部認為在申請書中，包含了中國「反補貼條例」第14、15條規定的反補貼調查立案所要求的內容及有關證據。根據審查結果，依據「反補貼條例」第16條規定，商務部決定自今天起對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼立案調查。

歐盟執委會20日公布中國電動車反補貼調查案最終決定草稿，建議歐盟27國同意，對中國進口電動車加徵17%至36%不等的反補貼稅至少5年；而對特斯拉（Tesla）從中國出口至歐盟的電動車則加徵9%關稅。此舉當即引起中國強烈不滿，並揚言採取措施維權。