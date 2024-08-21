快訊

彰化、雲林鄉長恐嚇綠電工程價款 查扣現金727萬遭聲押

央行總裁親上火線！十天內約完34家國銀「喝咖啡」 籲請降溫房市

陳佩琪涉設人頭公司…說明後火速離去 北市聯醫1理由緩議

電動車被課重稅 中國宣布對歐盟乳製品反補貼調查

中央社／ 台北21日電

歐盟執委會昨天就中國電動車反補貼調查提出最終決定草稿後，中國商務部今天宣布，自今天起對原產於歐盟的進口相關乳製品，進行反補貼立案調查。此舉被普遍視為中方對歐盟的報復性措施。

中國商務部並對此宣稱，這項調查是「應國內產業申請發起的」。調查機關在審查後認為，業者的申請「符合反補貼調查立案條件」，決定發起調查。調查機關將依法展開調查，「充分保障各利害關係方權利，並根據調查結果客觀公正作出裁決」。

綜合中國媒體報導，這項調查的補貼調查期為2023年4月1日至今年3月31日，產業損害調查期為2020年1月1日至2024年3月31日。

商務部在公告中宣稱，今年7月29日，該部收到中國奶業協會和中國乳製品工業協會代表中國國內乳製品產業正式提交的反補貼調查申請，請求對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼調查。

公告提到，根據中國「反補貼條例」第16條規定，商務部8月7日就有關反補貼調查事項，向歐盟政府發出磋商邀請，並於8月14日與歐盟政府進行磋商。並依據「反補貼條例」有關規定，對中國及歐盟同類產品及對中國國內產業影響等情況進行了審查。

這項公告聲稱，中國申請人在申請書中主張，申請調查產品「接受了歐盟及其成員國政府的補貼」，歐盟相關乳製品產業（企業）「可能受益的補貼項目」共計20項。

公告說，經初步審查，商務部認為在申請書中，包含了中國「反補貼條例」第14、15條規定的反補貼調查立案所要求的內容及有關證據。根據審查結果，依據「反補貼條例」第16條規定，商務部決定自今天起對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼立案調查。

歐盟執委會20日公布中國電動車反補貼調查案最終決定草稿，建議歐盟27國同意，對中國進口電動車加徵17%至36%不等的反補貼稅至少5年；而對特斯拉（Tesla）從中國出口至歐盟的電動車則加徵9%關稅。此舉當即引起中國強烈不滿，並揚言採取措施維權。

歐盟 特斯拉 電動

延伸閱讀

馳諾瓦攻占美國市場 助力WattEV電動車充電站擴張

馳諾瓦科技助重型運輸大廠WattEV擴充電動車充電站

歐盟將對陸製電動車課重稅 陸汽車工業協會：堅決反對

從互嗆到握手言和…電動車分岐未解 為何馬斯克仍挺川普？

相關新聞

大股東沃爾瑪清倉,,,京東股價暴跌 緊急砸百億護盤

大陸電商巨頭京東第二大股東沃爾瑪（Walmart）擬全數清倉京東持股，由於減持價格大幅折價，引發京東美股以及港股聯袂重挫...

大陸金融監管總局：銀行業抵禦風險的「彈藥」非常充足

大陸國家金融監督管理總局副局長肖遠企21日指出，大陸銀行業信用風險總體可控，截至上半年銀行資本充足率是15.53%，保險...

全球晶圓廠產能第3季年增29% 大陸增加最多

全球晶圓廠產能持續成長，國際半導體產業協會（SEMI）發布最新報告，第3季產能年增29%，大陸依然是全球晶圓廠產能增加最...

歐盟將對陸製電動車課重稅 陸汽車工業協會：堅決反對

歐盟已就大陸電動車反補貼調查後，提出終裁草案決定對大陸電動車加徵高額關稅，對此大陸中國汽車工業協會表態強烈不滿與堅決反對...

大陸「拇指西瓜」討論度飆升 專家：營養價值有差

大陸杭州地區超市近期一款生鮮產品討論度飆升，這就是看起來非常可愛的「拇指西瓜」，但其要價不菲，記者實測則稱吃起來有黃瓜味...

反制電動車調查？大陸宣布對歐盟乳製品反補貼立案調查

歐盟日前宣布對大陸電動車反補貼調查的終裁草案，準備大幅提高關稅，引起大陸官方批評，而大陸商務部21日則公告，以兩家大型乳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。