反制電動車調查？大陸宣布對歐盟乳製品反補貼立案調查

歐盟日前宣布對大陸電動車反補貼調查的終裁草案，準備大幅提高關稅，引起大陸官方批評，而大陸商務部21日則公告，以兩家大型乳業協會請求為由，對原產於歐盟的乳製品進行反補貼立案調查。

大陸商務部21日發布「第34號」公告，宣布當天開始對歐盟相關乳製品進行反布貼立案調查。本次調查確定的補貼調查期為2023年4月1日至2024年3月31日，產業損害調查期為2020年1月1日至2024年3月31日。調查自今年8月21日開始，通常應在2025年8月21日前結束調查，特殊情況下可延長六個月。

具體而言，調查產品包含「相關乳製品」（Certain dairy products），包括鮮乳酪（包括乳清乳酪）及凝乳，經加工的乳酪（無論是否磨碎或粉化），藍紋乳酪和婁地青黴生產的帶紋理的其他乳酪，其他未列名的乳酪，未濃縮及未加糖或其他甜物質的乳及稀奶油（按重量計脂肪含量超過10%）。

公告表示，商務部係於2024年7月29日收到中國奶業協會和中國乳製品工業協會代表大陸乳製品產業正式提交的反補貼調查申請，申請人請求對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼調查。根據「反補貼條例」規定，8月7日商務部向歐盟政府發出磋商邀請，並於8月14日與歐盟政府進行了磋商。

公告指出，根據申請人提供的證據和商務部的初步審查，申請人相關乳製品的合計產量在2020年、2021年、2022年、2023年和2024年第1季度均占同期中國大陸同類產品總產量的主要部分，符合「反補貼條例」有關大陸產業提出反補貼調查申請的規定。

同時，申請書主張申請調查產品接受了歐盟及其成員國政府的補貼，歐盟相關乳製品產業（企業）可能受益的補貼專案共計20項。經初步審查，商務部認為申請書中包含了「反補貼條例」第十四條、第十五條規定的反補貼調查立案所要求的內容及有關證據。

公告指，將調查歐盟「共同農業政策」下的補貼項目、歐盟成員國實施的補貼項目等。

大陸商務部貿易救濟調查局負責人21日也就對原產於歐盟的進口相關乳製品發起反補貼調查一事，發布「答記者問」，內容指出此次調查是應大陸國內產業申請發起的。調查機關收到申請後，根據大陸有關法律法規並遵循世貿組織規則對申請書進行了審查，認為申請符合反補貼調查立案條件，決定發起調查。「調查機關將依法開展調查，充分保障各利害關係方權利，並根據調查結果客觀公正作出裁決」。

而根據大陸商務部官網所附上的申請書內容，歐盟相關產品2020年到2023年在大陸市占率為18%到20%左右。申請方指出，歐盟和各成員國政府實施了大量的補貼項目，涉及政府撥款、貸款擔保、投資補貼、服務補貼等扶持措施。然而由於證據收集困難，無法計算實際收到的補貼金額和獲得的補貼利益，進而無法計算「補貼幅度」。但是申請方強調，初步證據顯示，歐盟政府對於乳及乳製品部門的補貼金額「是非常巨大的」，如2022年每個乳業農場收到的平均補貼金額為23,403歐元，歐盟共有314,298乳牛農場，估算乳業農場收到的補貼金額高達73.56億歐元。