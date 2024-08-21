大陸金融監管總局：銀行業抵禦風險的「彈藥」非常充足

大陸國家金融監督管理總局副局長肖遠企21日指出，大陸銀行業信用風險總體可控，截至上半年銀行資本充足率是15.53%，保險公司綜合償付能力和核心償付能力充足率分別是195.5%、132.4%，「銀行和保險機構抵禦風險的『彈藥』還是非常充足的」。

大陸國務院新聞辦21日下午舉行「推動高質量發展」系列記者會，肖遠企指出，大陸金融機構資產規模增長平穩，7月底銀行業金融機構資產總額423.8兆元（人民幣，下同），同比增長7%；保險業總資產是33.9兆元，較年初增長7.7%。資產品質保持穩定，不良貸款率穩中有降。

他強調今年以來，信用風險總體可控，7月底，銀行業不良貸款率為1.61%，比去年同期低0.08個百分點。不良資產處置力度也進一步加大，今年上半年銀行處置不良資產1.4兆元。風險抵補「穩中有增」，同時銀行貸款撥備覆蓋率是216.7%，「也就是說貸款損失準備是不良貸款的2倍多」。

肖遠企說，上半年末，銀行資本充足率是15.53%，保險公司綜合償付能力和核心償付能力充足率分別是195.5%、132.4%，銀行和保險機構抵禦風險的「彈藥」還是非常充足的。「流動性穩中向好」，銀行兩個主要的流動性指標，流動性覆蓋率和淨穩定資金比例，都符合監管要求，主要的經營指標和監管指標都處於健康合理區間。

對於大陸商業銀行淨利潤增速減緩，大陸國家金融監督管理總局統計與風險監測司司長廖媛媛表示，主要是受到了貸款利率的持續下降、淨息差不斷收窄的影響。她提到，由於大陸的商業銀行淨利息收入占營業收入的80%左右，淨利息收入的增長放緩對於利潤的影響非常顯著。另外一個因素是近年來商業銀行不斷降低服務收費，其中手續費及佣金收入已經連續5年同比下降。

但她認為，目前大陸商業銀行的盈利水平「仍處於一個合理的區間」，比如今年上半年銀行的淨利潤同比增長0.4%，仍然實現了淨利潤的正增長。但對於民營銀行淨利潤負增長，她解釋，主要是這些銀行與去年同期相比，明顯加大了撥備計提力度，導致了民營銀行淨利潤出現「階段性下滑」。

大陸國家金融監督管理總局財產保險監管司司長尹江鼇則提到，今年前7個月，大陸保險業賠付支出大概是1.39兆元，同比增速是30.2%，明顯高於前7個月保費收入5.2%的增速，「說明賠付增長是比較快的」。

就災害給付來說，他指出今年南方地區受災比較重的比如湖南、江西、廣東等地區的保險賠付，已經賠付了大概28億元，保險機構投入人力約8.7萬人次，派出查勘救援車輛約5.8萬輛次。

但他坦承，大陸保險業在應對災害事故中的作用正在日益發揮，但是與全球的平均水準相比，「應該說還有較大的提升空間」。比如今年上半年，全球自然災害經濟損失大概是1,200億美元，其中保險的賠付大概是600億美元，占比大概是50%左右，大陸保險賠付占災害經濟損失大概10%左右，「還有較大的提升空間」。