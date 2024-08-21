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中國IPO撤單潮不止 監管機構追究券商監督責任

中央社／ 台北21日電

中國資本市場監管趨嚴，截至目前，今年首次公開發行（IPO）撤案超過300件，並造成券商人員失業。中國證監會更進一步追究相關機構在發行過程中存在違法、監督不周等責任。

據第一財經、財聯社報導，在全面註冊制的規範之下，要求企業申報IPO後就必須承擔後續責任，在准入門檻越來越嚴格的背景之下，仍出現擬上市的企業、仲介機構試圖闖關，最後卻又「臨陣脫逃」的情況。

據統計，截至目前，中國今年內申請IPO審核的企業734家，終止並撤回的企業共計349家，撤回率為47.55%。也有多家擔任保薦人的券商主動選擇撤回，在71家執行保薦業務的券商中，33家券商IPO撤回率超過50%，比重為46.48%，其中更有14家券商撤回率達到100%。

報導提到，在「試圖闖關卻又臨陣脫逃」的情形下，近期，中國證券業協會（中證協）出手規範券商、投行的業務。要求保薦機構報送各交易所實施註冊制以來，具體保薦後又撤回的專案及基本資訊，同時，撤回專案的情況也需上報。

南開大學金融發展研究院院長田利輝分析，這樣的行動顯示，即便發行人撤回了發行上市申請，監管機構也會繼續調查直到查明事實，確保違法行為得到應有的懲罰，這體現了全面追責的原則，「對IPO撤單的追討式處罰，體現了監管機構對於重大違法違規行為的堅決打擊態度」。

報導指出，伴隨全面註冊制試點，資本市場嚴監管持續升級，劍指「帶病闖關」（帶有詐欺嚴重問題的發行案件），一查就撤等問題，這些正是證券領域違法違規被罰的重災區。

田利輝分析，證券領域違法違規行為被查後，對發行人和仲介機構同時處罰，有助於提高整個市場的誠信水準和規範性。「仲介機構作為資本市場的守門人，應對其服務的企業負有審核和監督責任。若仲介機構未能履行職責，同樣應受到處罰」。

他說，「今年針對仲介機構的處罰確實比往年更為嚴厲，從數量和力度上都有所增加」。藉由處罰，促使仲介機構加強內部管理和自我約束，提升整個行業的專業水準和服務品質，有利提高資本市場的透明度和公信力。

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