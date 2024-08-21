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大陸「拇指西瓜」討論度飆升 專家：營養價值有差

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
拇指西瓜在杭州超市上架，工作人員稱都能賣完。（圖／截自浙江經視）
拇指西瓜在杭州超市上架，工作人員稱都能賣完。（圖／截自浙江經視）

大陸杭州地區超市近期一款生鮮產品討論度飆升，這就是看起來非常可愛的「拇指西瓜」，但其要價不菲，記者實測則稱吃起來有黃瓜味，專家表示，所謂「拇指西瓜」其實並不是西瓜、也不是黃瓜，而屬於葫蘆科。

綜合極目新聞、浙江經視等報導，在浙江杭州超市裡，一盒125公克的「拇指西瓜」售價為人民幣19.9元到29.9元不等（約合台幣90元到135元），而口味上，拇指西瓜吃起來有一股黃瓜的味道。

浙江省農科院蔬菜所研究員博士范敏介紹，拇指西瓜既不是西瓜，也不是黃瓜，而是屬於葫蘆科。從保健的角度來說，西瓜主要營養是番茄紅素，用於治療或者輔助治療心血管疾病，而拇指西瓜的番茄紅素可能很少。物以稀為貴，實際上拇指西瓜的營養價值遠不如西瓜。

一家超市工作人員介紹，他們的拇指西瓜已經賣完了，每天會拿兩三件貨，一件12盒，差不多每天都能賣完，因為它個頭小，看起來比較可愛一點。而還有網友直言，吃過後覺得是交了「智商稅」。

據指出，「拇指西瓜」又稱「糙毛馬㼎兒」，是標準的葫蘆科作物，和西瓜、黃瓜一個科。但它又不是迷你黃瓜、西瓜，而是有它自己的種類：番馬㼎兒屬拇指西瓜種，早在幾個世紀前，「拇指西瓜」就已經在中美洲等地區被人們享用了，大多放在蔬菜沙拉裡食用，也被稱為「墨西哥酸黃瓜」。

西瓜 超市

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