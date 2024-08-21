中國各城市陸續放鬆、解除新房價格管制 引爆新一波房價大戰

由於中國大陸地方政府逐漸取消房價管制，加上地產開發商急於回收現金，因而引爆新一波全面性的房價大戰。

從2016年底房市熱潮爆發以來，大陸各城市房管單位一直微幅調整預售新房的價格區間。但現在二手房價已大幅下跌，新房售價仍居高不下，使開發商更難銷售新房存貨。現在政府放鬆新房指導價格，預料將促使更多開發商降價求現，這將有助於消除政府管制措施所造成的房價扭曲現象。

先是北京於5月時突然將郊區一項中型的住宅案的價格下限調降18%，引發附近的新開發案跟進；之後深圳市政府也同意一處綜合住宅區將單價降到比一年前低達29%的水位。河南鄭州市也於7月取消房價指導，允許地產業者依據市場需求自訂房價，湖北武漢市也立馬跟進。

中國指控公司發表聲明指出，大陸至少有10個城市的政府放鬆或取消新房價格指引，讓市場供需成為決定房價的要角。儘管其中大部分是較小型城市，但北京與深圳的先例顯示即使是在大城市，正開始以個案的方式放鬆房價下限管制。

該公司研究主任陳文進表示，從2021年以來，限制房價下降規定一直妨礙新房銷售；放鬆或取消房價管制，將讓開發商能夠合理訂定房價。

由於新房價格僵化，使大陸二手房銷售量去年首度超過新房，因為二手房更好殺價。從2021年6月以來，大陸新房售價平均下跌約7.2%，二手房則下跌13.6%。深圳二手房價更比2021年5月的頂峰水準大跌37%，北京、上海及廣州也分別從頂峰價位下跌27%。二手房價格下跌也使深圳7月銷量達到4年來最大單月增幅，而新房銷量反而比去年同期減少11%，7月全大陸新房銷量也進一步萎縮。

許多開發商現金緊俏，甚至違約一年以上，必須靠賣房來讓債主安心，還要與破產奮戰。至少有20家開發商面臨清盤訴訟，包括德信中國控股、恒大集團及佳源國際集團。

此外，大陸前200大地產公司中，約有80家已陷入違約困境；而且由於新屋銷售並未完全恢復，因此還會有更多業者陸續違約。

地方政府的壓力愈積愈重，廣東省政府已要求開發商處理資產來籌集資金，不得繼續「躺平」擺爛。政府也採取諸多措施激勵買家，廈門市政府並對買家提供購屋的相關課程。

最大城市的房價也開始下跌，當地政府雖尚未正式宣布放鬆房價管制，但顯然採取默許的態度。5月時北京市由國家支持的華潤置地公司宣布橡樹灣開發案部分住房的訂價每平米降到54,000人民幣，比去年9月推出時的售價下降18%。附近其他開發案也紛紛降價，降價幅度甚至達到31%。深圳市幾乎所有新房推案都在打折。

上海易居房地產研究院副總裁嚴躍進表示，「一旦新房價格完全依據供需決定，房價將更為合理；取消房價管制正在為放鬆地產政策打前鋒」。

但另一方面，由於房價下跌，使一些潛在買主還在等著瞧，看新房價格到底會跌到多低。彭博情報指出，大部分城市可能進一步下跌。