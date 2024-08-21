歐盟將對陸製電動車課重稅 陸汽車工業協會：堅決反對

歐盟已就大陸電動車反補貼調查後，提出終裁草案決定對大陸電動車加徵高額關稅，對此大陸中國汽車工業協會表態強烈不滿與堅決反對，稱此舉給中國大陸企業在歐經營及赴歐投資帶來極大風險和不確定性，損害了陸企在歐經營和赴歐投資的信心。歐盟中國商會則強調，這樣的作法「加劇中歐貿易緊張關係，向全球合作和綠色發展發出錯誤信號」。

大陸中國汽車協會21日發布聲明，除對歐盟決定表示強烈不滿與堅決反對，還強調仲裁訊息「嚴重歪曲中國電動車產業事實」，指出對大陸電動汽車徵收高額反補貼稅，給大陸企業在歐經營及赴歐投資帶來極大風險和不確定性，損害了大陸企業在歐經營和赴歐投資的信心，將對帶動歐盟汽車產業發展、增加歐盟當地就業機會、實現綠色可持續發展帶來嚴重不利影響。

聲明強調，希望歐方從中歐產業合作大局出發，堅持對話合作，共同維護中歐乃至全球汽車產業發展營造公平、非歧視、可預期的市場環境，共同維護全球汽車產業鏈供應鏈安全。

此前在8月20日，歐盟對大陸電動汽車反補貼調查進行終裁資訊披露，三家抽樣的電動汽車企業比亞迪、吉利、上汽的反補貼稅率分別為17.0%、19.3%、36.3%，特斯拉的反補貼稅率為9%，配合企業平均稅率為21.3%，不配合企業稅率為36.3%。

大陸商務部已於20日晚間就此次終裁提到，大陸提供「數萬頁」法律文件與證據材料，不過歐方此次公布的終裁披露並未充分吸納陸方意見，仍堅持錯誤做法，裁出高額稅率，還利用抽樣區別對待大陸不同類型企業，扭曲調查結果。該終裁披露是基於歐方單方認定的「事實」，而非雙方共同認可的事實，大陸對此堅決反對、高度關切。大陸強調，雙方6月底後經過十餘輪技術磋商，大陸一直本著最大誠意，「將採取一切必要措施，堅決捍衛中國企業的正當權益」。

另據中新社報導，總部設在布魯塞爾的歐盟中國商會20日發表聲明，表示歐洲汽車業界發展和歐方報告均顯示，沒有充足證據表明大陸新能源汽車對歐盟市場造成實質性損害，歐盟委員會對「損害威脅」的認定僅基於猜測，歐盟中國商會對這一貿易保護主義做法表示強烈不滿和堅決反對。

聲明強調，大陸製造電動汽車的優勢不是基於補貼，而是基於產業規模、整體供應鏈優勢及市場激烈競爭。歐盟委員會不公平地利用貿易工具阻礙電動汽車自由貿易，其保護主義做法只會傷害歐洲汽車產業自身韌性，衝擊公平競爭環境和歐盟綠色轉型，加劇中歐貿易緊張關係，向全球合作和綠色發展發出錯誤信號。

此前，歐盟自7月5日起面向大陸電動車課徵為期四個月、最高37.6%的臨時反補貼關稅，直到歐盟在11月2日前作出最終裁決前，雙方經過約一個月的協商，大陸商務部8月9日發布發言人答記者問指出，為維護電動車產業發展權益與全球綠色轉型合作，當日大陸將歐盟電動車臨時反補貼措施訴諸「世界貿易組織爭端解決機制」。