歐對陸電動車反補貼調查終裁公告 陸商務部：堅決反對

歐盟委員會於當地時間8月20日向相關方公開對從中國進口的純電動車徵收最終反補貼稅的決定草案，將對擬議稅率進行小幅調整。對此，大陸商務部於同日21時52分發出新聞稿表示，該終裁披露是基於歐方單方認定的「事實」，而非雙方共同認可的事實，中方對此堅決反對、高度關切，中方將採取一切必要措施，堅決捍衛中國企業的正當權益。

據大陸商務部網站20日晚消息，大陸商務部新聞發言人就歐盟對華電動汽車反補貼調查終裁披露答記者問指出，中方多次指出，歐方對華電動汽車反補貼調查預設結論，在調查各環節的作法均違背其承諾的「客觀、公正、非歧視、透明」原則，也不符合世貿組織規則，是以「公平競爭」為名行「不公平競爭」之實。

發言人提到，在本案調查過程中，中國政府和中國業界透過提交答卷、書面評論、聽證會陳述意見等多種方式，提供數萬頁的法律文件和證據資料，全面、深入地就歐方「不合理、不合規」做法進行抗辯，並指出歐方對中國電動汽車設限將擾亂包括歐盟在內的全球汽車產業鏈供應鏈穩定，損害歐盟消費者利益，破壞歐盟自身綠色轉型和全球應對氣候變化合作的大局。

發言人續指，歐方此次公布的終裁披露並未充分吸納中方意見，仍堅持錯誤做法，裁出高額稅率，還利用抽樣區別對待中國不同類型企業，扭曲調查結果。「該終裁披露是基於歐方單方認定的『事實』，而非雙方共同認可的事實，中方對此堅決反對、高度關切。」

另，發言人再稱，6月底以來，中歐雙方基於事實與規則，就本案展開十餘輪技術磋商。中方一直本著最大誠意，致力於透過對話磋商與歐方妥善處理貿易爭端，希望歐方切實與中方相向而行，本著理性、務實的態度，加快探討妥善解決方案，用實際行動避免貿易摩擦升級。他強調，「中方將採取一切必要措施，堅決捍衛中國企業的正當權益。」

稍早之前，歐盟委員會20日披露對從中國進口的純電動車徵收最終反補貼稅的決定草案指，對擬議稅率進行小幅調整，其中比亞迪 關稅由17.4%降至17%；吉利汽車由19.9%降至19.3%；上汽集團由37.6%降至36.3%；其他合作公司的關稅為21.3%；其他所有非合作公司為36.3%。而對中國產特斯拉電動車實施單獨關稅稅率，定為9%，低於7月份的20.8%。

此外，歐盟委員會還決定不追溯徵收反補貼稅。相關方可以盡快向委員會服務部門請求聽證，並在10天內提供意見。最終結果實施條例將最遲於10月30日在「官方公報」上公布。任何潛在措施至少生效5年，若當局認為理由充分並經審查，可以再延長。