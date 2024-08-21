陸向北開放經貿商洽會開幕

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

第二屆國家向北開放經貿商洽會昨在內蒙古呼和浩特開幕，中外約300位嘉賓參會，共簽約項目128個。

中新社報導，該次會議旨在推動內蒙古在共建「一帶一路」、中蒙俄經濟走廊建設、聯通國內國際雙循環中發揮更大作用，共簽約項目128個，其中引進外資項目10個、對外投資項目6個、貿易訂單18個、國內投資項目94個，項目覆蓋裝備製造、新能源、新材料、生物製藥等領域。 　　

據介紹，目前與內蒙古有貿易往來的國家和地區由2014年的164個增加至187個。德國美最時集團中國區董事、總經理霍夫曼表示，內蒙古是一個潛力巨大的地區，自然資源豐富，是中國的能源、農業、採礦業等一些最重要產業的發源地。

會上，來自蒙古國食品農牧業與輕工業部、俄羅斯後貝加爾邊疆區政府的相關負責人分別進行了發言交流。開幕式外，大會還將舉行3場投資和貿易平行活動、國家向北開放重要橋頭堡智庫論壇全體會議和4場平行活動。

俄羅斯 內蒙古

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