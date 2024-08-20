大陸LPR不動 Q4有望下調

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸8月貸款市場報價利率（LPR）昨（20）日出爐，1年期LPR為3.35%、5年期以上LPR為3.85%，均維持不變，符合市場預期。業內人士分析，第4季主要政策利率或再度下調，有望引導LPR跟進。

財聯社引述東方金誠首席宏觀分析師王青表示，綜合考慮經濟運行態勢及物價水準，第4季人民銀行大陸央行）還有可能再度下調主要政策利率，也就是7天期逆回購利率，下調幅度估計在10到20個基點，屆時將引導LPR報價跟進下調。

此前7月，人民銀行調降7月LPR及7天期逆回購利率，其中，1年期LPR調低10個基點，由3.45％降至3.35％；5年期以上LPR亦同時下調10個基點，由3.95％調低至3.85％。

王青預計，在7月人行打出降息「組合拳」後，下一步為配合政府債券發行，支持積極財政政策更好發力見效，以及推動企業融資和居民信貸成本穩中有降，貨幣政策還將保持靈活性，降準降息都有空間，各類增量政策儲備都在政策工具箱內。

人民銀行 大陸央行

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