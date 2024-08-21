北京「小巨人」企業 全陸最多

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

截至目前，北京市已培育專精特新中小企業8754家。其中，國家級專精特新「小巨人」企業795家，獲得中央財政資金重點支持的「小巨人」企業138家，以上兩類企業數量均位列全國各城市之首。

中新社報導，2024年中國國際服務貿易交易會（下稱服貿會）電信、計算機和信息服務專題媒體通氣會19日在北京舉行，北京市中小企業服務中心副主任李依霖在會上提到上述內容。

李依霖介紹，今年服貿會電信、計算機和信息服務專題展專精特新展區將圍繞「未來產業六大領域、20個子方向」進行規畫布局，展區內每個子方向由1家專精特新企業代表參展，每家企業都是各個細分領域的「單打冠軍」，展區面積為260餘平方米。

展區展出領域和子方向分別為：一是未來信息領域，包括通用人工智能、元宇宙等5個子方向；二是未來健康領域，包括基因技術、合成生物等4個子方向；三是未來製造領域，包括類人機器人、智慧出行2個子方向；四是未來能源領域，包括氫能、新型儲能等3個子方向；五是未來材料領域，包括石墨烯材料、超導材料等4個子方向；六是未來空間領域，包括商業航天、衛星網絡2個子方向。

2024年服貿會將於9月12日至16日在北京舉辦。今年服貿會主題專區和專題展將突出展示新質生產力以及與現代服務業、高端製造業、現代農業融合發展的新模式、新業態等，覆蓋衛星互聯網、大數據和算力、智慧教育、智能建造、節能降碳技術等專精特新內容。

北京 服貿 材料

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