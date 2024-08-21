陸工商銀行市值 登A股一哥

大陸「工農中建」四大國有銀行股價近期連袂翻揚，其中，工商銀行昨（20）日收盤總市值衝上人民幣2.28兆元（約新台幣10.3兆元），超越中國移動的人民幣2.26兆元（約新台幣10.2兆元），登上A股市值新的「一哥」。

此外，建設銀行總市值突破人民幣2兆大關，位居A股市值第三；貴州茅台、農業銀行緊跟其後。

A股銀行類股近期走勢強勁。資料顯示，截至8月20日收盤，工商銀行連續上漲十個交易日，20日收漲1.91 %，報人民幣6.39元，創近六年新高；中國銀行、交通銀行連續上漲八個交易日。

是什麼推動銀行類股持續走揚？華福證券分析，隨著利率水準不斷下行，銀行類股的股息率優勢愈發凸顯。從中長期的角度來看，大陸利率仍有進一步下行的必要和空間。

華福證券指出，這代表高股息殖利率的銀行股，將在較長時間內保持投資和配置價值。本輪銀行股的上漲行情，主要源於資金對高股息銀行和指數權重股的配置需求增加。在資金面保持相對穩定的同時，機構投資者的配置力度也有望進一步加大。

興業證券也對銀行股持樂觀態度。他們認為，儘管近期銀行股經歷了一些波動，但整體資金面正在逐漸回暖，市場風格也在重新平衡。銀行業普遍存在的低估值和高股息率的特點，為投資者提供難得的投資機會。