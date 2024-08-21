瑞幸擴版圖 攻東南亞、美國

大陸咖啡連鎖品牌瑞幸咖啡計劃於2024年第4季至2025年第1季啟動大規模海外布局，重點瞄準東南亞和美國市場。目前瑞幸咖啡在海外只有新加坡開設的38家直營門店。

瑞幸咖啡成立於2017年，成立之初以更低售價、快速開店和明星代言等方式席捲大陸咖啡市場，並於2019年5月在那斯達克上市，但在2020年因財務造假問題被迫下市。

瑞幸咖啡大事紀 圖／經濟日報提供

2022年瑞幸咖啡完成金融債務重組，透過生椰拿鐵、醬香拿鐵等聯名產品重獲消費者關注。2023年瑞幸咖啡總營收人民幣249.03億元，年銷售規模首次超過星巴克中國，成為大陸市場最大咖啡連鎖品牌。

根據晚點LatePost報導，瑞幸咖啡在2019年就有日韓醞釀出海計畫，後因財務造假和疫情等問題擱置。直到更換管理團隊，並重新研究東南亞、日韓和美國等多個市場，最終於2023年3月宣布拓展國際市場，4月在新加坡開設首批海外分店。

一位接近瑞幸的人士說，瑞幸將新加坡視為打響海外知名度和商業模式的試驗地，以新加坡為東南亞總部，逐步向周邊國家和地區市場擴展。

此前有外媒報導，瑞幸咖啡計畫與一家馬來西亞上市公司合作，在馬來西亞開設分店，並計畫在未來五年內積極擴充門店數量。

此外，瑞幸咖啡（江蘇）烘焙基地4月20日在蘇州昆山正式投產，基地總投資1.2億美元，年烘焙產能三萬噸，是大陸咖啡行業迄今已投產產能最大的單體咖啡烘焙基地。

據中新網報導，瑞幸咖啡董事長兼執行長郭謹一當時表示，瑞幸咖啡（江蘇）烘焙基地將為瑞幸咖啡提供強大品質支撐力，透過增強供應鏈韌性，進一步推動行業品質升級，助力中國咖啡走向世界。

瑞幸咖啡今年上半年總營收為人民幣146.81億元，年增38%，淨利為7.88億元，年減近50%，第20,000家門市並在7月26日於北京中關村開業。

此前公布的2024年第2季財報顯示，瑞幸咖啡第2季總營收為人民幣84.03億元，年增35.5%，創單季歷史新高。