李嘉誠賣持有地產股權 再流標

京東資產交易平台顯示，地產開發公司上海長潤、上海江和持有的地產項目公司上海長潤江和40%股權，儘管起拍價下調人民幣5億多元，仍因無人出價二次流標。該股權與香港首富李嘉誠在上海建造的巨無霸項目「高尚領域」有關。分析認為，這種是受房市整體環境影響，不少投資機構出手謹慎。

長潤江和40%股權對應的是上海市普陀區高尚領域項目部分資產，而高尚領域是李嘉誠旗下長實集團在上海打造的首個大型綜合項目。據了解，高尚領域地塊由長實集團主導開發，從拿地迄今已有18年時間，除了因開發緩慢曾遭外界質疑外，該項目此前也陷入「甩賣風波」。

在7月9日的第一次拍賣中，上述股權起拍價達到人民幣53.49億元，而在本月16日，長潤江和40%股權起拍價為48.14億元，也代表起拍價下調5.35億元，儘管如此，長潤江和40%股權仍然陷入「無人出價」的窘境。