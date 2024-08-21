大陸新房市場價格戰開打 北京、深圳最多降三成

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
隨著大陸至少有十城放寬新房限價令，地產開發商爭相回籠資金，住宅新房市場掀起價格戰。 中新社
隨著大陸至少有十城放寬新房限價令，地產開發商爭相回籠資金，住宅新房市場掀起價格戰。 中新社

隨著大陸至少有十城放寬新房限價令，地產開發商爭相回籠資金，住宅新房市場掀起價格戰。有消息表示，北京深圳的新建案近期大幅降價求售，深圳甚至有項目降價幅度達三成之多。

彭博引述知情人士透露，華潤位於北京郊區的萬橡府降至每平方公尺人民幣54,000元（每坪約新台幣80萬元），較去年9月推出時降價約18%，而周邊新開發項目因此跟隨降價。同時，還有其他新房更減至每平方公尺人民幣5萬元，較此前的政府指導價低31%。另一位知情人士稱，深圳亦同意一項目單價較去年下調29%，「深圳南部幾乎所有的新房都提供折扣」。

大陸房地產市場價格戰概況 圖／經濟日報提供
大陸房地產市場價格戰概況 圖／經濟日報提供

中指研究院統計，大陸目前至少十城已放寬或取消新房價格指導，雖宣布降價主要是中小城市，但從北京和深圳顯示，大陸特大城市的政府也開始依具體情況放鬆房價限制。由於二手房市場已經累積相當跌幅，預料會有更多開發商加入新房降價行列。

彭博分析，雖然該上述措施有助消除政府干預造成的長期市場扭曲，但可能會令部分買家轉為觀望。彭博行業研究分析師Kristy Hung稱，放寬或取消限價後可能會導致多數城房價進一步下跌，或將不利市場情緒，想買房者會等待房價觸底後再入市。

深圳房地產代理商樂有家數據顯示，深圳7月新房銷售量月減11%，不少開發商因未能售出新房，已拖欠債務超一年。

數據顯示，至少有20家大陸地產開發商面臨被清算危機；由於新房銷售未恢復，或將有更多公司陷入違約風險。

河南省會鄭州在7月終止對新房實施價格指導，允許房地產公司根據市況訂定售價，武漢亦在同月跟進。中指研究院市場研究總監陳文靜指出，自2021年中旬以來，限制房價下調的限制，妨礙開發商出售樓宇，放寬或取消限制，將令他們可以合理制定價格。

此外，知情人士指，大陸正考慮為地方政府收購存量待售住房提供新融資管道。新方案將允許地方政府利用未來專項債籌集的資金，用於收購存量待售住房。繼5月推出政策組合拳後，大陸監管正進一步尋求新政以穩定房地產市場。截至8月，大陸今年人民幣3.9兆元的新增專項債額度發行已過半。

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