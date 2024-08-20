歐盟欲對中國電動車加徵最終反補貼稅 中：堅決維權
針對歐盟執委會針對中國電動車反補貼調查提出最終決定草稿，中國商務部今晚以不具名發言人名義表示，歐盟未充分吸納中方意見，對此高度關切，並且將採取一切必要的措施，堅決捍衛中國企業的權益。
歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天披露針對中國電動車反補貼調查案最終決定草稿，建議歐盟27國同意加徵17%至36%不等的反補貼稅至少5年，並對特斯拉從中國出口至歐盟電動車加徵9%關稅。
中國商務部今晚以層級較高的不具名發言人名義回應，指調查過程中，中國政府和中國業界通過提交答卷、書面評論、聽證會陳述意見等各種方式，提供了數萬頁的法律文件和證據材料。
中國商務部發言人說，歐盟此次公布的最終決定草稿並未充分吸納中方意見，仍堅持「錯誤做法」，裁出高額稅率，還利用抽樣區別對待中國不同類型企業，扭曲調查結果。中方對此堅決反對、高度關切。
發言人指出，6月底以來，中歐雙方基於事實和規則，就本案開展了10餘輪技術磋商。中方一直本著最大誠意，致力於通過對話磋商與歐方妥善處理貿易爭端。中方將採取一切必要措施，堅決捍衛中國企業的正當權益。
歐洲聯盟執行委員會今天披露前述反補貼調查案最終決定草稿，受影響關係人可在10日內表達意見或要求舉行公聽會，接著執委會將作出正式決定、交給歐盟27國投票。這是歐盟對中國電動車加徵關稅案告終前的重要階段。
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