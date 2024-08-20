壓力日增...大陸地方財政造假嚴重 廣東3市3縣虛增171億元人民幣

大陸各省市審計報告陸續出爐，有多個地方政府虛增財政收入的問題，部分地方政府虛報金額甚至超過百億元人民幣，引發外界對地方財政真實性和穩健度的質疑。

據第一財經報導，地方政府虛增財政收入的行為由來已久，主要原因在於政績考核。財政收入增長是地方官員政績評估的重要指標，尤其是在財政收支壓力不斷增加的情況下，一些地方政府藉由虛報收入、調節徵收進度等方式掩蓋真實的財務狀況。

報導指出，廣東、河北、四川、青海、遼寧、內蒙古等省市的審計報告均揭露當地部分縣市政府的財務造假情形。例如，廣東省3個市及3個縣藉由國有企業購買國有資產等方式，虛增財政收入達171.01億元（人民幣，下同）；河北省則有1市7縣藉由虛假處置公益性資產等手段，虛增收入24.95億元。

四川省審計報告稱，部分地區將定向捐贈資金繳入同級財政，虛增財政收入4151.22萬元。青海省審計報告指出，2023年省級財政將收回的以前年度已列支2000萬元資金調入一般公共預算，虛增當年財力。

內蒙古審計報告則稱，有4個盟市將不屬於非稅收入的資金徵繳入庫或先徵後返，虛增非稅收入286.49萬元。遼寧審計報告稱，4個市本級和19個縣利用財政資金繳納特許經營權轉讓價款、土地出讓金和罰款等。

中國政法大學教授施正文認為，虛增財政收入掩蓋了真實財政收入狀況，隱瞞實際財政赤字，加劇了地方財政風險，也干擾了中央對地方真實財政狀況的判斷，容易誤導決策，影響宏觀調控，並損害了政府公信力。

專家建議，抑制虛增財政收入行為，一方面需要地方端正政績觀，科學理性設定財政收入指標，並落實「預算法等收入指標只是預期性指標，而非剛性完成任務指標」，減少地方為了完成任務而虛增收入。並持續推進財稅改革，增加地方自主財力，減輕地方財政支出壓力。另一方面，相關方面要強化監管，嚴厲打擊虛增財政收入行為，對於相關負責人嚴肅問責。

審計報告也建議，應加強稅費徵收管理，完善部門數據共用，防範制度漏洞，確保財政收入穩健增長。