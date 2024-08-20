智慧手機市場回暖 「果鏈」舜宇光學上半年多賺1.5倍

大陸光學龍頭舜宇光學20日發布2024年上半年財報，受惠於智慧手機市場有所回暖，手機鏡頭及手機照相模組的收入增加影響，純利為人民幣10.8億元（新台幣49億元），年增147.1%；營收年增32.1%，至人民幣188.6億元（新台幣849億元）。

毛利率則約17.2%，較去年同期增加約2.3個百分點。毛利率的增加主要是因為手機鏡頭和手機照相模組的毛利率改善。

展望未來，舜宇光學表示，在智慧手機相關業務中，集團將繼續挖掘市場新潛力，並竭力改善經營質量。

在汽車、XR及機器人視覺相關業務上，將持續營造競爭力，著重提升市場地位；將在資本性投資方面加強管理，提高投入產出效率，側重優化經營效益。

財報指出，受益於行業成長和業務擴張，車載鏡頭和車載模組的2024年上半年收入也有所提升；此外，隨著VR pancake模塊的需求較去年同期增加，VR相關產品的收入明顯增加。

而光學零件事業的收入約人民幣54.8億元，年增26.9%。車載鏡頭的出貨量按年增13.1%至5,323.4萬件，手機鏡頭的出貨量較去年同期上升約23.7%，至6,344萬件。

不過，光學儀器事業的收入約人民1.9億元，年減15.8%。

光學零件事業、光電產品事業及光學儀器事業的毛利率分別約31.8%、8.2%及 47.9%。