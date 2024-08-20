小鵬汽車Q2營收年增60.2%、毛利率達14% 看好Q3交車展望

小鵬汽車20日公布2024年第2季財務數據。憑藉技術降本的兌現以及來自福斯戰略合作的技術變現收入影響，營收為人民幣81.1億元（新台幣365億元），年增60.2%；虧損人民幣12.8億元（新台幣58億元），相較2023年同期人民幣28億元有所收窄；毛利率持續提升至14%。

小鵬MONA M03將於8月27日正式上市並開始交付。小鵬汽車預計，第3季的汽車總交付量將介於4.1萬輛至4.5萬輛，年增2.5%至12.5%。營收將介於人民幣91億元至98億元，年增6.7%至14.9%。

小鵬汽車董事長何小鵬在財報中表示，從8月MONA M03上市開始，小鵬進入強勁的產品周期和快速發展期，從現在到2026年末，小鵬會有多款充滿競爭力的全新產品和車型密集上市。

何小鵬還指出，公司對AI技術和品類創新的規劃，加上技術降本的成果都將體現在這些產品上，借助行銷體系在大陸和全球市場銷售，這將為公司帶來銷量的可持續性增長。

小鵬汽車總裁顧宏地指出，憑藉技術降本的兌現以及來自福斯戰略合作的技術變現收入，2024年第2季公司毛利率進一步提高至14.0%。期待隨著大產品周期驅動的全球市場銷量增長，公司規模經濟、經營效率、現金流將會顯著改善。

財報顯示，2024年第2季小鵬汽車的總交付量為3萬207輛，較2023年同期的2萬3,205輛增長30.2%。

截至2024年上半年，小鵬汽車銷售據點持續擴張，擁有611家門店，覆蓋185個城市。小鵬汽車自營充電站網路進一步擴展至1,298座充電站，包括442座小鵬S4超快充站。

7月22日，小鵬汽車與福斯汽車集團簽訂電子電氣架構技術戰略合作聯合開發協議，雙方將全力投入為福斯在華生產的CMP和MEB平台開發電子電氣架構。

7月30日，小鵬汽車向用戶全量推送AI天璣系統XOS 5.2.0版本，帶來覆蓋智慧駕駛和智慧座艙的484項功能升級，XNGP實現「不限城市、不限路線、不限路況的」全大陸全量開放。