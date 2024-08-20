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只能當韭菜？中國滬深港通將調整 「北向資金」動態不再發布

中央社／ 上海20日電
中國滬深港通交易訊息披露機制調整，「北向資金」即時動態不再即時發布。圖為上海證券交易所外觀。記者林宸誼／攝影
中國滬深港通交易訊息披露機制調整，「北向資金」即時動態不再即時發布。圖為上海證券交易所外觀。記者林宸誼／攝影

中國滬深港通交易訊息披露機制調整，「北向資金」即時動態不再即時發布。北向資金被視作香港、國際資本流向觀察窗口，在新制實施後，淨買入、淨賣出相關數據不再對外揭露。

上海證券交易所（上交所）、深圳證券交易所（深交所）7月26日宣布，自8月19日起，調整滬深港通交易資訊披露機制。

公告內容指出，在每個滬股通、深股通交易日收市後，將公布當天滬股通、深股通成交總額及總成交筆數、ETF成交總額、前十大成交證券名單及成交總額，按月、年公布數據彙整情況。

公告內容提到，將在每季第5個滬股通、深股通交易日公布上一季末單支證券的滬股通、深股通投資者合計持有數量。

這波交易訊息披露機制調整意味著，投資者僅能看到成交總額，未能再看到北向資金每日、每週、每月淨買入、淨賣出金額，以及其所交易的證券名單等。

每日經濟新聞報導引述機構專家說法表示，北向資金一直被投資者視作市場資金動態「風向球」，對於市場情緒影響很大；北向資金過往數次精準「抄底」，不少資金也跟風，加大市場波動，新制有助於降低市場過度波動。

深圳巨澤投資董事長馬澄表示，北向資金數次精準抄底，使廣大股民、分析師緊盯動態，將其作為投資參考；其實真正的北向資金重視基本面，以中長線投資為主，現在則有偏短線炒作的「假北向」。

安徽美通資產董事長陳紅兵認為，北向資金被投資者視作市場情緒和外資動向判斷指標，不少資金跟風交易，加大了市場波動；當動態數據不再對外披露時，會使北向資金短線策略做出修正，有利於降低市場過度波動，穩定投資者預期。

民眾對於這波調整抱持保留態度。有民眾認為，股市「愈透明愈好」，對外揭露數據才有投資判斷依據，另有民眾質問，一般散戶與證券機構是否訊息對稱，倘若訊息不對稱，「散戶只能一直做韭菜」；有財經部落客直言，這是股市訊息披露大倒退，違背了公開透明原則。

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