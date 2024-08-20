快訊

獨／搶親內幕曝！傳中信金向金管會申請投資 擬對新光金發動公開收購

桃機二航廈又漏水 旅客驚見「瀑布」看傻眼…桃機公司：地震導致雨排管滲水

恭喜！玖壹壹健志宣布要當爸了 造型師女友辣照曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸投行遇嚴冬 年內IPO融資額僅約去年同期15%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
在大陸證監會嚴把入關口、縮減IPO下，大陸券商正在經歷行業寒冬。 圖為上海證交所大樓。圖／路透
在大陸證監會嚴把入關口、縮減IPO下，大陸券商正在經歷行業寒冬。 圖為上海證交所大樓。圖／路透

IPO縮減下，大陸券商正在經歷寒冬。財聯社報導，最新數據統計顯示，截至18日，年內新上市企業為54家，是去年同期的四分之一，募資合計人民幣406.45億元，年減86.26%，該數值僅等於一家巨頭券商去年營業額。

對照去年，2023年全年，共計313家公司發行上市，募集資金總額達人民幣3,520.55億元；2023年同期，企業上市235家，募資合計為人民幣2,958.7億元。

報導通過數據指出大陸IPO市場極端狀況，包括：全年已過近四分之三，年內IPO上市家數、募資額，分別僅是去年全年的六分之一、九分之一；僅22家券商有IPO項目，是去年同期48家券商的一半；各家券商IPO數量較少，甚至為去年同期零頭，去年同期保薦10家IPO的申萬宏源證券，今年迄今「顆粒無收」。

與此同時，今年終止IPO的企業家數則急劇上升。年內，滬深北三家交易所終止審查IPO企業357家，較去年同期增加175家，增幅為96.15%；其中年內因撤材料終止有351家，佔比達98.32%，年增182家，增幅為107.69%。

上海第一財經此前曾報導，受到IPO收縮，導致投行業業績承壓、降薪，報導引述Choice數據顯示，年內截至7月初，已經有8,000餘名從業者離開了證券行業。

大陸官方依舊對IPO業務進行嚴把關，大陸司法部官網16日發布通知稱，會同財政部、大陸證監會起草新規，針對券商投行收費不得以IPO結果作為條件。但業內人士指出，在IPO進入低谷狀態，新規落地將讓大陸中小券商投行壓力更大。

IPO 人民幣 券商

延伸閱讀

加速綠色轉型 海南省確定2030年停售「燃油車」

大陸主要城市房租持續下降 上海跌回2019年水準

大陸國際航班仍未完全恢復 較疫前少了近3成

快遞很危險？陸國安部：境外間諜藉此危害國安愈發猖獗

相關新聞

被科技封鎖...短期內難自製EUV ASML：大陸晶片技術落後美國10年

美國持續實施對大陸的科技封鎖，讓大陸難以取得先進的晶片技術，儘管大陸政府積極推動半導體產業的發展，然而艾司摩爾（ASML...

大陸主要城市房租持續下降 上海跌回2019年水準

中國社會「消費降級」現象輪到房租。在整體經濟承壓的情況下，上海房租水準回到2019年，北京也有越來越多房東主動調降租金。...

陸遊戲《黑神話：悟空》火熱 上線首日玩家瞬破百萬

大陸國產3A遊戲《黑神話：悟空》20日上午全球解鎖，正式上線。目前《黑神話：悟空》全球預售額已超人民幣4億元。而《黑神話...

老問題？審計揭露大陸地方政府財政造假 虛報收入超過百億

隨著中國各地去年審計報告陸續出爐，多個地方政府以造假手法虛增財政收入的情況又被曝光，部分地方虛報收入甚至超過百億。地方政...

陸媒揭富士康重返鄭州生產 只為兩件事

富士康重返河南鄭州，並在當地大規模招聘員工來滿足從印度回流的蘋果iPhone 16新機訂單，不過大陸「財經雜誌」引述數位...

福島核災後 陸官方首度明確表態加快核電建設

中國大陸當前的能源政策已明確將擁抱核能發電。大陸國務院總理李強19日主持召開國務院常務會議，一口氣核准五個核電項目。事實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。