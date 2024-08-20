陸投行遇嚴冬 年內IPO融資額僅約去年同期15%

在IPO縮減下，大陸券商正在經歷寒冬。財聯社報導，最新數據統計顯示，截至18日，年內新上市企業為54家，是去年同期的四分之一，募資合計人民幣406.45億元，年減86.26%，該數值僅等於一家巨頭券商去年營業額。

對照去年，2023年全年，共計313家公司發行上市，募集資金總額達人民幣3,520.55億元；2023年同期，企業上市235家，募資合計為人民幣2,958.7億元。

報導通過數據指出大陸IPO市場極端狀況，包括：全年已過近四分之三，年內IPO上市家數、募資額，分別僅是去年全年的六分之一、九分之一；僅22家券商有IPO項目，是去年同期48家券商的一半；各家券商IPO數量較少，甚至為去年同期零頭，去年同期保薦10家IPO的申萬宏源證券，今年迄今「顆粒無收」。

與此同時，今年終止IPO的企業家數則急劇上升。年內，滬深北三家交易所終止審查IPO企業357家，較去年同期增加175家，增幅為96.15%；其中年內因撤材料終止有351家，佔比達98.32%，年增182家，增幅為107.69%。

上海第一財經此前曾報導，受到IPO收縮，導致投行業業績承壓、降薪，報導引述Choice數據顯示，年內截至7月初，已經有8,000餘名從業者離開了證券行業。

大陸官方依舊對IPO業務進行嚴把關，大陸司法部官網16日發布通知稱，會同財政部、大陸證監會起草新規，針對券商投行收費不得以IPO結果作為條件。但業內人士指出，在IPO進入低谷狀態，新規落地將讓大陸中小券商投行壓力更大。