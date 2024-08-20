加速綠色轉型 海南省確定2030年停售「燃油車」

海南省工業和信息化廳網站20日消息指出，海南已經確定將在2030年停售燃油車。海南省也是大陸地方政府首個宣告停售燃油車時間點的省份。

公告內容提及，為落實《海南省清潔能源汽車發展規劃》、《海南省新能源汽車推廣中長期行動方案(2023—2030年)》與《海南省碳達峰實施方案》等文件精神，有序推進2030年停售燃油車，海南計劃開展海南自由貿易港促進新能源汽車發展規定立法研究工作。

研究項目內容包括調研海南新能源汽車發展現狀，分析總結發展難點、痛點、堵點問題及立法需求。

對於禁售燃油車的具體時間，大陸官方並未對全國範圍內提出具體時間，而是以時間表方式呈現，根據2021年《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》提出，到2025年新能源汽車新車銷售佔比要達到20%以上的目標，意味未來五年內，大陸燃油車將逐漸退出市場，取而代之的是更多的電動汽車。

目前全球多數地區公布禁售燃油車時間表，比如歐盟宣告2035年禁售、美國加州計劃在2035年全面禁售燃油車，我政府則是訂定2040年禁售燃油車。

大陸乘聯會最新發布的2024年7月全國乘用車市場分析報告，新能源汽車在7月零售量達到87.8萬輛，常規燃油乘用車零售84萬輛，月銷量首度超過燃油車。值得注意的是7月大陸國內新能源車零售滲透率首次突破50%，達到51.1%，