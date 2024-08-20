快訊

獨／搶親內幕曝！傳中信金向金管會申請投資 擬對新光金發動公開收購

桃機二航廈又漏水 旅客驚見「瀑布」看傻眼…桃機公司：地震導致雨排管滲水

恭喜！玖壹壹健志宣布要當爸了 造型師女友辣照曝光

大陸主要城市房租持續下降 上海跌回2019年水準

中央社／ 台北20日電
在整體經濟承壓的情況下，上海房租水準回到2019年，北京也有越來越多房東主動調降租金。圖為深圳市某處的住宅區。圖／新華社資料照片
在整體經濟承壓的情況下，上海房租水準回到2019年，北京也有越來越多房東主動調降租金。圖為深圳市某處的住宅區。圖／新華社資料照片

中國社會「消費降級」現象輪到房租。在整體經濟承壓的情況下，上海房租水準回到2019年，北京也有越來越多房東主動調降租金。即使今年大學畢業生創新高，但大城市租房市場仍較以往冷清。

房地產公司「諸葛找房」的數據顯示，全國大中城市租金已經連續9個月出現年減。

界面新聞引述易居研究院發布的報告顯示，6月上海平均租金以及房租收入比均降至2019年以來新低，房租收入比首次降至25%以下區間，租金壓力處於2019年以來歷史低點。

7月上海全市掛牌租賃房源的平均租金為每月每平方公尺人民幣88.15元（約每坪新台幣1280元），月增5.2%，年減8.7%，跌幅擴大，與2023年全年平均租金相比下跌了7.4%。

中國證券報17日報導，2024年畢業季的北京租房市場，和往年相比較為冷清。

一名北京上班族說，原以為畢業季換房會很貴，沒想到房東為了留住他，竟然主動降了1000元（人民幣，下同）的租金。這樣的例子並非特例。

一名北京市核心區域西城區的房東也很焦慮，掛在網上出租的房子遲遲沒有租出去。往年房子一掛出去，來看的人絡繹不絕，短則一兩星期，慢則一兩個月能成交。即使遇到講價的人，最多降個100、200元也基本敲定。他感覺今年房子很難出租。

房產投資智庫「米宅」昨天發文指出，今年有1179萬的大學畢業生，比去年還多21萬人，「應該是漲租的時候」，但不只上海，北京、深圳、武漢、杭州、南京等很多熱門城市房租也都在下跌。

中指研究院發布的「2024上半年中國住房租賃市場總結與展望」顯示，受宏觀經濟運行承壓、居民收入預期下行、保租房大規模入市等因素影響，上半年市場租金整體呈現下行態勢。全國重點50城住宅平均租金累計下跌0.90%，較去年同期由漲轉跌，租金走勢承壓。

上海 北京 房子 房東

延伸閱讀

中美金融工作組會議 央視：關切Fed降息問題

李嘉誠上海地產項目股權再度流標 反映房市依舊低迷

網傳北京名校畢女子在出租處餓死 陝西警方證實有此事

中美金融工作組會議落幕 陸媒稱在上海舉行有深意

相關新聞

被科技封鎖...短期內難自製EUV ASML：大陸晶片技術落後美國10年

美國持續實施對大陸的科技封鎖，讓大陸難以取得先進的晶片技術，儘管大陸政府積極推動半導體產業的發展，然而艾司摩爾（ASML...

大陸主要城市房租持續下降 上海跌回2019年水準

中國社會「消費降級」現象輪到房租。在整體經濟承壓的情況下，上海房租水準回到2019年，北京也有越來越多房東主動調降租金。...

陸遊戲《黑神話：悟空》火熱 上線首日玩家瞬破百萬

大陸國產3A遊戲《黑神話：悟空》20日上午全球解鎖，正式上線。目前《黑神話：悟空》全球預售額已超人民幣4億元。而《黑神話...

老問題？審計揭露大陸地方政府財政造假 虛報收入超過百億

隨著中國各地去年審計報告陸續出爐，多個地方政府以造假手法虛增財政收入的情況又被曝光，部分地方虛報收入甚至超過百億。地方政...

陸媒揭富士康重返鄭州生產 只為兩件事

富士康重返河南鄭州，並在當地大規模招聘員工來滿足從印度回流的蘋果iPhone 16新機訂單，不過大陸「財經雜誌」引述數位...

福島核災後 陸官方首度明確表態加快核電建設

中國大陸當前的能源政策已明確將擁抱核能發電。大陸國務院總理李強19日主持召開國務院常務會議，一口氣核准五個核電項目。事實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。