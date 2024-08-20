大陸主要城市房租持續下降 上海跌回2019年水準

中國社會「消費降級」現象輪到房租。在整體經濟承壓的情況下，上海房租水準回到2019年，北京也有越來越多房東主動調降租金。即使今年大學畢業生創新高，但大城市租房市場仍較以往冷清。

房地產公司「諸葛找房」的數據顯示，全國大中城市租金已經連續9個月出現年減。

界面新聞引述易居研究院發布的報告顯示，6月上海平均租金以及房租收入比均降至2019年以來新低，房租收入比首次降至25%以下區間，租金壓力處於2019年以來歷史低點。

7月上海全市掛牌租賃房源的平均租金為每月每平方公尺人民幣88.15元（約每坪新台幣1280元），月增5.2%，年減8.7%，跌幅擴大，與2023年全年平均租金相比下跌了7.4%。

中國證券報17日報導，2024年畢業季的北京租房市場，和往年相比較為冷清。

一名北京上班族說，原以為畢業季換房會很貴，沒想到房東為了留住他，竟然主動降了1000元（人民幣，下同）的租金。這樣的例子並非特例。

一名北京市核心區域西城區的房東也很焦慮，掛在網上出租的房子遲遲沒有租出去。往年房子一掛出去，來看的人絡繹不絕，短則一兩星期，慢則一兩個月能成交。即使遇到講價的人，最多降個100、200元也基本敲定。他感覺今年房子很難出租。

房產投資智庫「米宅」昨天發文指出，今年有1179萬的大學畢業生，比去年還多21萬人，「應該是漲租的時候」，但不只上海，北京、深圳、武漢、杭州、南京等很多熱門城市房租也都在下跌。

中指研究院發布的「2024上半年中國住房租賃市場總結與展望」顯示，受宏觀經濟運行承壓、居民收入預期下行、保租房大規模入市等因素影響，上半年市場租金整體呈現下行態勢。全國重點50城住宅平均租金累計下跌0.90%，較去年同期由漲轉跌，租金走勢承壓。