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老問題？審計揭露大陸地方政府財政造假 虛報收入超過百億

中央社／ 台北20日電
隨著中國各地去年審計報告陸續出爐，多個地方政府以造假手法虛增財政收入的情況又被曝光，部分地方虛報收入甚至超過百億。人民幣示意圖。圖／美聯社
隨著中國各地去年審計報告陸續出爐，多個地方政府以造假手法虛增財政收入的情況又被曝光，部分地方虛報收入甚至超過百億。人民幣示意圖。圖／美聯社

隨著中國各地去年審計報告陸續出爐，多個地方政府以造假手法虛增財政收入的情況又被曝光，部分地方虛報收入甚至超過百億。地方政府的收入真實性、健全度也受到質疑並關注。

第一財經報導指出，中國地方政府虛增財政收入是一個「老問題」，主要動機是為了政績，因為財政收入成長指標是政績考核的重要指標。特別是近年隨著財政收支缺口擴大，一些地方政府的預算收支難以平衡，因此藉虛增財政收入、人為調節收入徵收進度等手法，虛報政府財政情形。

報導列舉出廣東省、河北省、四川省、青海省、遼寧省與內蒙古自治區的審計報告，都顯示出當地部分縣市政府財務造假的情形。

據廣東省審計報告，共有3個市及3個縣藉由國有企業購買國有資產等方式增加財政收入人民幣171.01億元（約新台幣770億元）；河北省審計報告指出，1市7縣藉由虛假處置公益性資產、多繳國有資本經營收益或罰沒收入等方式，虛增財政收入24.95億元。

四川、青海、內蒙古、遼寧等地的審計報告則揭露了數百萬到千萬不等的虛報收入。

報導引述中國政法大學教授施正文認為，虛增財政收入掩蓋了真實財政收入狀況，隱瞞實際財政赤字，加劇了地方財政風險，也干擾了中央對地方真實財政狀況的判斷，容易誤導決策，影響宏觀調控，並損害了政府公信力。

專家建議，抑制虛增財政收入行為，一方面需要地方端正政績觀，科學理性設定財政收入指標，並落實「預算法等收入指標只是預期性指標，而非剛性完成任務指標」，減少地方為了完成任務而虛增收入。並持續推進財稅改革，增加地方自主財力，減輕地方財政支出壓力。另一方面，相關方面要強化監管，嚴厲打擊虛增財政收入行為，對於相關負責人嚴肅問責。

報導也提到，部分審計報告中建議，針對財政收入，要加大稅費徵收管理的力道，部門數據共用更加完善，填補制度漏洞，做到應收盡收、顆粒歸倉，鞏固好財政收入恢復性增長態勢。

內蒙古 廣東 財務 財政赤字 資產

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