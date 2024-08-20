陸遊戲《黑神話：悟空》火熱 上線首日玩家瞬破百萬

大陸國產3A遊戲《黑神話：悟空》20日上午全球解鎖，正式上線。目前《黑神話：悟空》全球預售額已超人民幣4億元。而《黑神話：悟空》上線首日也在Steam平台登頂熱玩榜。財聯社引述SteamDB數據，上線1小時左右，《黑神話：悟空》Steam同時在線玩家數已突破100萬，超越《艾爾登法環》、《博德之門3》。

《黑神話：悟空》是一款由中國遊戲開發商遊戲科學（Game Science Studio）開發的動作角色扮演遊戲，此前在研發階段就倍受關注。故事背景源於經典名著《西遊記》，玩家將扮演一位「天命人」，為了探尋昔日傳說的真相，踏上一條充滿危險與驚奇的西遊之路。

此外，大陸部分遊戲業相關公司如四川木子楊公司、遊戲攻略資訊平台「遊戲茶館」也先後宣布，要員工好好休假體驗該遊戲，甚至讓員工購買遊戲的費用由公司買單。可見該款遊戲在大陸遊戲界掀起的火熱程度。

據了解，台灣玩家想要體驗該遊戲只能在Steam或是連線香港PSN購買。有業內人士稱，《黑神話：悟空》之所以沒有上架台灣PSN，主要是因中國遊戲上架台灣PSN需要資安審核，該流程需要時間。

遊戲科學CEO馮驥此前表示，2016年美國的單機市場是100億美元、日本50億美元出頭，中國1億美元不到。「我們當時就斬釘截鐵說，我們認為在10-15年內，我覺得中國的單機市場會達到日本甚至超過日本的規模。」

據全球遊戲評分網站Metacritic統計，截至8月19日，54家全球媒體平均給出了82分的評價。其中權威評分機構IGN中國給予《黑神話：悟空》「滿分」評價。

據2024大陸國游銷量半年榜，該遊戲在預售一個月後，銷售額達到了3.9億元，銷量為120萬份，大幅打破了國產遊戲的預售紀錄（原紀錄為10萬級）。遊戲平台Steam數據顯示，不僅是在中國區，在目前全球熱銷商品中《黑神話：悟空》都持續霸榜第一名。