快訊

大量白煙霧狂洩「逃命畫面曝」！彰濱海龍二氧化碳外洩 工人遭連拖帶拉抬走

午後雷雨來了！13縣市發豪大雨特報 雨彈狂轟恐下到晚上

殺出程咬金？傳中信金「搶親」爭取併購 新光金尾盤爆量急拉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸國際航班仍未完全恢復 較疫前少了近3成

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
截至本月18日，大陸今年累計執行國際及地區客運航班數仍比疫情前的2019年同期少了29%。圖為北京首都國際機場。（歐新社）
截至本月18日，大陸今年累計執行國際及地區客運航班數仍比疫情前的2019年同期少了29%。圖為北京首都國際機場。（歐新社）

暑運將近尾聲，中國經營報引述飛航資訊系統《飛常準》最新數據指出，截至18日，今年中國大陸累計執行國際及地區客運航班43.76萬班次，年增122%，但較疫情前2019年同期下降29%，降幅較7月30%降幅有所收窄。這顯示儘管大陸積極推出免簽措施促進跨國商旅，大陸國際航班量迄今仍尚未完全恢復。

《飛常準》數據還顯示，大陸全國累計執行國內客運航班303.94萬班次，年增6%，較2019年同期增長11%。顯示大陸國內航運已呈現增長狀態。

「中國對部分國家旅客實施的免簽政策有望加速國際航空旅行的復甦，尤其是入境旅遊。」惠譽評級全球基礎設施建設及項目融資董事汪湛表示，今年第2季，大陸國際航線客運量較上期增長10.1%，達到1,560萬人次，約為2019年同期的85.5%。

報導指出，國際航班雖然加速修復，但各目的地的復甦情況並不均衡，北美航線仍滯後。

《飛常準》數據顯示，截至18日，大陸往返新加坡、英國、阿拉伯聯合大公國等地的客運航班量已超過2019年同期；往返日本、韓國、德國、澳洲等地的客運航班量也已恢復至2019年同期水準的七成以上；但往返加拿大的客運航班量僅恢復至2019年同期水準約一成，往返美國的也僅恢復至2019年同期水準的約兩成。

今年以來，多家跨國航空公司宣布停飛往返中國部分線路：英國航空宣布將從2024年10月26日起，暫停「倫敦—北京」航線；澳洲航空宣布自7月28日起澳航將暫停運營雪梨-上海航線；維珍航空7月宣布暫停上海-倫敦往返航線。

頂端新聞引述跨國航空公司多位工作人員稱，當前中國跨國旅行遊客數量減少，客座率下降，因此公司作出正常航線調節。不過也有觀點認為，航班未能恢復也受到地緣政治、國際局勢等多重因素影響。

不過，載貨的國際貨運則已經超過2019年水準。據《飛常準》數據，截至18日，中國大陸累計執行國際及地區貨運航班9.16萬班次，年增7%，較2019年同期增長195%。汪湛分析認為，在紅海地緣政治因素和巴拿馬運河旱災自然災害影響下，貨運需求進一步轉向航空。

國際航班 巴拿馬運河 航線

延伸閱讀

陸媒揭富士康重返鄭州生產 只為兩件事

快遞很危險？陸國安部：境外間諜藉此危害國安愈發猖獗

AKIRA上陸綜捲紛爭 林志玲露面曝私下「情緒3連問」

美經濟數據激勵油價反彈 中東局勢升溫推高風險溢價

相關新聞

陸媒揭富士康重返鄭州生產 只為兩件事

富士康重返河南鄭州，並在當地大規模招聘員工來滿足從印度回流的蘋果iPhone 16新機訂單，不過大陸「財經雜誌」引述數位...

福島核災後 陸官方首度明確表態加快核電建設

中國大陸當前的能源政策已明確將擁抱核能發電。大陸國務院總理李強19日主持召開國務院常務會議，一口氣核准五個核電項目。事實...

陸遊戲《黑神話：悟空》火熱 上線首日玩家瞬破百萬

大陸國產3A遊戲《黑神話：悟空》20日上午全球解鎖，正式上線。目前《黑神話：悟空》全球預售額已超人民幣4億元。而《黑神話...

老問題？審計揭露大陸地方政府財政造假 虛報收入超過百億

隨著中國各地去年審計報告陸續出爐，多個地方政府以造假手法虛增財政收入的情況又被曝光，部分地方虛報收入甚至超過百億。地方政...

大陸主要城市房租持續下降 上海跌回2019年水準

中國社會「消費降級」現象輪到房租。在整體經濟承壓的情況下，上海房租水準回到2019年，北京也有越來越多房東主動調降租金。...

大陸國際航班仍未完全恢復 較疫前少了近3成

暑運將近尾聲，中國經營報引述飛航資訊系統《飛常準》最新數據指出，截至18日，今年中國大陸累計執行國際及地區客運航班43....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。