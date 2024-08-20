陸媒揭富士康重返鄭州生產 只為兩件事

富士康重返河南鄭州，並在當地大規模招聘員工來滿足從印度回流的蘋果iPhone 16新機訂單，不過大陸「財經雜誌」引述數位知情人士報導，富士康重返鄭州生產，只為增加對大陸工廠的重視以應對與立訊精密等廠商的競爭。

報導表示，一位接近富士康人士強調，鄭州富士康確實已進入新款iPhone 16系列的生產高峰階段，但招聘人數僅略有增加。「這些新增的訂單並非源自印度工廠的回流，而是因為蘋果提高iPhone 16出貨量預期，總訂單數增加了，導致鄭州工廠的訂單量相應增加。」

近年來，蘋果一直在推動供應鏈多元化，富士康在印度工廠也受到越來越多關注，人們普遍認為富士康鄭州的iPhone訂單正在被印度工廠分流，但報導指出，富士康印度工廠建設進度不如預期，產能目前僅為鄭州工廠的五分之一左右，良率更遠低於鄭州工廠的98%以上。

此外，印度工廠還面臨基礎設施不足、生產線不成熟、衛生條件差及高溫缺電等問題。報導還提到，印度自今年來暫時沒有新增iPhone產能，近期產能甚至有輕微下滑。這主要是受到良率和產業配套設施限制影響。

富士康擁有全印度75%到80%的iPhone產能，其餘則由蘋果在印度代工廠和碩與緯創等負責，此前預估印度今年第三季iPhone產能約730萬支，如今下調至 680萬到700萬支左右，但長遠來看，印度產能規劃和產能均在提升。

報導稱富士康代工iPhone正面臨兩重困境。首先是供應鏈轉移的壓力，也是所有蘋果供應鏈企業的共同壓力。這一趨勢在2020年之前就已經出現。疫情對全球供應鏈造成了衝擊，更深層原因則是中美地緣政治緊張局勢的加劇。

第二重壓力來自富士康同時面臨其他蘋果供應鏈企業的代工競爭，立訊精密是iPhone手機生產的第二大廠商。知情人士表示，富士康一直佔據蘋果代工價值鏈最高部分如Pro Max機型生產，但立訊精密的競爭威脅越來越大。

今年立訊精密在iPhone 16 Pro Max上首次超過富士康成為最大供應商，拿下蘋果最高階、利潤最豐厚的機型訂單，這一改變促使富士康增加對大陸工廠的重視以應對與立訊精密等廠商的競爭。

與此同時，業內有多個消息稱，由於看好反覆運算力度相對較大的iPhone 16系列，蘋果上調對iPhone新品的出貨預期。摩根士丹利稱Apple Intelligence有潛力推動破紀錄數量的設備升級，未來兩年iPhone出貨量將接近5億支，高於此前破紀錄的2021年到2022年周期。

也就是說，由於富士康所承接的iPhone 16訂單在近期增加，且在印度工廠產能跟良率都無法跟上的情況下，鄭州廠重要性重新被凸顯。