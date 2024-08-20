iPhone新機備貨進入關鍵期 劉揚偉與鄭州富士康員工交流

iPhone新機備貨進入關鍵期，富士康科技集團並大舉招工，日前有消息傳出富士康董事長劉揚偉於7月21日到的鄭州，罕見在鄭州停留4天。富士康科技集團20日發布，劉揚偉攜高階主管近期到訪鄭州，與員工代表面對面座談交流。劉揚偉還提到，預計近期會再來鄭州園區。

座談會上劉揚偉指出，距離上次來鄭州園區，和大家開座談會已將近一年半的時間，非常珍惜這個難得的機會，能跟同仁們交流，讓大家更瞭解集團，也讓集團的高層瞭解大家，這樣才能制定更為合適的政策，也請在座的主管們，去瞭解所負責的員工，做好溝通交流。

來自集團鄭州園區主要事業群及鄭州周邊等員工代表們共170人，踴躍發表各自在工作、生活中所關心的議題。劉揚偉表示，希望主管們能善用集團的群體力量，利用眾人的力量來解決問題，讓集團內不同的事業單位與團隊，都能以分享、合作、共榮為核心價值觀，做好員工溝通，讓每一位富士康的員工，都能享有同等的福利。

劉揚偉特別強調，對於新科技、新技術的變革，主管同仁們要能跟得上時代，學習科技進步帶來的工具改革，懂得應用現代化的工具技能，保持自身的競爭力。

「照顧員工是集團經營的首要原則」，劉揚偉表示希望能更常與大家交流，預計近期會再來鄭州園區，同時勉勵在座同仁，年輕健康就是本錢，謹慎地運用時間、鍛煉身體，為自己開創更美好的將來。

每日經濟新聞報導，知情人士透露：「富士康董事長劉揚偉是7月21日到的鄭州，7月24日離開，他在一個地方連續待 4 天是非常少見的。」

「劉揚偉在鄭州參觀了一些積體電路封測等高新技術企業，是可以為富士康提供配套的。後來去了鄭州國際陸港，也是和富士康的汽車產業相關。」上述知情人士說。

今年 7 月，鴻海集團宣布旗下企業富士康已與河南省政府簽署合作協議，將在河南省鄭州市投資人民幣10億元（約合新台幣45億元），富士康將在鄭州投資建設新事業總部大樓，承載新事業總部功能。項目一期選址位於鄭東新區，建築面積約7萬平方公尺。