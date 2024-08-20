劉揚偉日前與河南員工座談 稱近期會再赴鄭州園區

鴻海旗下富士康科技集團20日在公眾號發布文章指出，董事長劉揚偉近期攜高階主管近期到訪鄭州，在鄭州綜保區 D15 會議廳，與員工代表面對面座談交流。劉揚偉還提到，預計近期會再赴鄭州園區。

劉揚偉在座談會上表示，距離上次到鄭州園區，和員工開座談會已將近一年半的時間，非常珍惜這個難得的機會，能跟同仁們交流，讓大家更瞭解集團，也讓集團的高層瞭解大家，這樣才能制定更為合適的政策，他也請在座的主管們，去了解所負責的員工，做好溝通交流。

「照顧員工是集團經營的首要原則」，劉揚偉表示希望能跟大家交流，並說「預期近期會再來鄭州園區」。

近期正面臨蘋果iPhone新機備貨期，鄭州富士康正大舉招工。每日經濟新聞此前引述知情人士說法稱，「富士康董事長劉揚偉是7月21日到的鄭州，7月24日離開，他在一個地方連續待四天是非常少見的。」

富士康科技集團7月與河南省政府簽署《河南省政府與富士康科技集團加快推進新事業項目戰略合作協議》，富士康將在鄭州投資建設新事業總部大樓，承載新事業總部功能。項目一期選址位於鄭東新區，建築面積約7萬平方米，總投資約人民幣10億元。在大陸製造供應鏈外移聲浪下，該舉被視為富士康重返鄭州。