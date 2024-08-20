福島核災後 陸官方首度明確表態加快核電建設

中國大陸當前的能源政策已明確將擁抱核能發電。大陸國務院總理李強19日主持召開國務院常務會議，一口氣核准五個核電項目。事實上，大陸國務院早前曾提出一份《意見》，就已強調將加快沿海核電建設，為2011年日本福島核事故後，首次在官方文件中明確使用「加快」一詞來闡述核電項目的建設步伐。

大陸國務院今年7月底發布的《關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》提出：「加快西北風電太陽能、西南水電、海上風電、沿海核電等清潔能源基地建設……到2030年，非化石能源消費比重提高到25%左右。」

日本福島在2011年發生核事故後，中國大陸便有多個研究機構針對核事故引發的核安全進行研究，大陸新核電廠的興建也因此受到影響。

華夏能源網指出，受2011年福島核事故影響，中國核電建設曾暫停多年。2019年核電閘門重啟，此後五年獲得批准的核電機組逐年遞增。

《中國能源報》指出，2019年至2023年，中國每年核准的核電機組數量分別為6部、4部、5部、10部、10部。在19日召開的國務院常務會議，李強更一口氣核准五個核電項目，共11部核電機組，數量創歷史新高。

據統計，目前中國大陸商轉中的核電機組共55部，總裝機容量5,703萬千瓦，僅次於美國、法國，位居全球第三。不計入19日新核准的項目，目前大陸興建中及已核准的核電機組達38部，總裝機容量4,480萬千瓦。

2023年12月，在第28屆聯合國氣候峰會上，有22國發起「2050年3倍核能」宣言，為氣候峰會歷史上首次，凸顯核能在實現全球清潔能源轉型中的重要作用，核能再度回溫。

華夏能源網指出，在新能源尚不能獨立支撐能源安全之時，核電已成為很多國家的現實選擇。中國大陸推動中的能源轉型，也催生了對核電的內在需求。

上海證券報報導，中國核能行業協會副理事長兼秘書長張廷克日前在一場論壇上表示，2023年，中國核電機組發電量占全國發電量的4.86%，僅相當於當前全球平均水準的50%。

張廷克說，為實現碳達峰、碳中和目標，預計到2035年，核能發電量在中國電力結構中的占比將達到10%左右，與當前的全球平均水準相當；到2060年，中國核電發電量占比需將達到18%左右，與當前OECD國家平均水準相當。