中國地方政府賣地收入砍半財政緊 公務員遭降薪

近期中國中央政府號召過「緊日子」，各地政府響應，許多公務單位與國企職員遭降薪。地方政府也大力在出公差、公務接待方面節省開支。反映出地方財政緊張與中央地方財政長期失衡的關係。

英國廣播公司（BBC）中文網今日報導，自去年底中國財政部會議提到「緊日子」，今年3月「兩會」（全國人大、全國政協）上這個詞出現在政府工作報告中，中國各地公務員迎來「降薪潮」。

中國西南地區的科級公務員劉小姐表示，她每個月薪水不到人民幣4000元（下同，約新台幣18000元），但往年達到考核目標，能拿到5到10萬元的年終獎金，「指望著年底的獎金過日子呢，（今年春節時）聽說獎金沒了，立刻就流下眼淚」。

報導指出，受「緊日子」影響的不止公務員，今年以來中國金融業降薪也頻傳，甚至有員工已發放的獎金遭追回。最近多地公立醫院傳出薪酬制度改革的文件，也被理解為降薪措施。

上週山東省一度傳出省屬事業單位「全部轉企」，被解讀為10萬人告別「鐵飯碗」，雖然當地政府稱「這些均為誤讀」，但也未明確否認事業單位人員轉制的消息。

報導表示，除了降薪之外，各地政府部門也「出奇招」節省開支，例如蘇州要求高鐵沿線公務出行原則上不安排公務用車和租車保障；公務接待安排在機關餐廳的，原則上提供員工餐菜品。安徽省要求推行無紙化辦公、空調冬季不高於攝氏20度夏季不低於26度、嚴禁同城接待。

陝西要求辦公用房能不修的不修、能小修的不大修，公車超8年的能用繼續使用，降低採購費用，嚴格差旅審批。湖南省規定更新公務用車必須同時達到使用年限超過8年、行駛里程超過25萬公里的條件，提倡在機關餐廳展開公務接待，閒置用車設備交屬地公務倉管理。

報導引述荷商安智銀行（ING Bank）大中華區首席經濟師宋林指出，目前中國地方財政收入面臨壓力，因為以前地方政府財政收入高度依賴土地出讓，而這一收入因房地產業低迷而枯竭。2024年上半年的土地出讓收入為15.3兆元，與2019年同期相比下降了55.7%。

國際評等公司穆迪去年底發布報告，維持中國主權信用評等A1不變，但將評等展望從「穩定」調整為「負面」，主要理由包括地方債過高，使中國政府刺激經濟的財力下降，以及房地產市場持續低迷使中期經濟受到影響，兩者相互影響之下，對地方政府土地出讓收入帶來較大衝擊。

報導指出，要解決目前的地方財政危機，一個方法是調整稅制。自從中國1994年實施分稅制改革，劃分「國稅」與「地稅」。穆迪分析公司（Moody'sAnalytics）分析師克魯斯（Harry Murphy Cruise）指出，「地方政府提供了絕大多數的公共服務，但只獲得了約一半的稅收」。30年來地方財政已經捉襟見肘。

不過剛結束的三中全會承諾解決中央和地方政府的財政失衡問題，增加中央政府支出，減輕地方政府負擔。並且承諾增加地方政府的財政資源並擴大徵稅範圍。

三中全會後，中國財政部就表示要「考慮將推進消費稅徵收環節後移並穩步下劃地方」。中國財政部數據顯示，2023年，消費稅為1.61兆元，占稅收收入約8.9%。

另一個方法是加稅。中國財政部前部長樓繼偉近期撰文指出，中國財政收入占GDP的比重一直低於同等收入國家的30%左右比重，尤其2019年推行大規模減稅降費政策後，2023年這一比重降到26%，因此他認為有必要提高財政收入占GDP的比重。而且綜合來看，房地產稅從屬性上看最適合於作為地方稅的稅種，也是推動地方政府職能轉變的最佳稅種。